Řidiče ve Vlašimi letos omezí opravy komunikací. Výjezd na Benešov i dálnici bude uzavřený

Vlašim - Několik let plánuje vedení města Vlašimi opravu křižovatky ulic Riegrova a třídy Politických vězňů i rekonstrukci chodníku vedoucího od azylového domu k Domašínské bráně.

Uzavírka dálnice. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Letošní rok bude ve znamení těchto oprav. Řidiči se proto při projíždění Vlašimí musí obrnit trpělivostí především při cestě směrem na Benešov i dálnici D1.

Řidiči se nedostanou na dálnici

Pravděpodobně od půlky května se řidiči nedostanou z Vlašimi na dálnici D1. Frekventovanou silnici uzavře na víc než půl roku oprava malého mostku, který je v působnosti Středočeského kraje. Již nyní se třeba skupina ČEZ připravuje na zajištění přilehlých elektrických sloupů. Město Vlašim především vyjednává objízdnou trasu. Při opravě mostku u výjezdu na Pavlovice by totiž silnice měla být naprosto neprůjezdná.

„Město bojuje za to, aby se u mostku dal udělat bypass. Zda objezd bude uvidíme příští týden. Bypass považujeme za velice důležitý. Bude mnohem levnější postavit objezd, než platit delší, objízdnou trasu veřejné dopravy. Směrem na Pavlovice máme také plno podnikatelských subjektů jako jsou třeba Kladruby. Při nevytvoření bypassu u mostku by se také zhoršila dostupnost pro pohotovost či hasiče,” uvedl starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Kruhový objezd ulehčí dopravě

Mostek ve Vlašimi je v působnosti kraje stejně jako rozhodnutí, zda bude město Vlašim opravovat křižovatku ulic Riegrova a třídy Politických vězňů. Problémovou komunikaci by město chtělo přetvořit na kruhový objezd, aby tak v tomto místě ulehčilo dopravě. Před přípravou projektu muselo vedení města třeba řešit i majetkově právní otázky týkající se přilehlých pozemků. Kruhový objezd by totiž měl zasahovat na soukromý pozemek jedné německé firmy, proto radnice musela tento problém vyřešit. „Od minulého roku je projekt kompletně připravený i se stavebními povoleními. Máme také podepsanou smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem. Komunikace je totiž jeho majetkem. Nyní jen čekáme na uznání dotací,” uvedl starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Zda se křižovatka začne letos přetvářet na kruhový objezd ukáže až posouzení dotačního titulu. Aktuálně jsou ale stavební práce naplánované na červenec. Kruhový objezd je v tomto místě zapotřebí především proto, že se alespoň dvakrát za den křižovatka potýká s kolonami aut. Pokud se stane něco na dálnici a automobily musí využít objížďku Divišov, Psáře, také nakonec přijedou na tuto křižovatku. Po výstavbě objezdu by byl v téže místě vystavěný i bypass pro řidiče, kteří by jeli od Boliny na Pavlovice. Tím by kruhový objezd zbytečně nezatěžovali.

Menší projekty mohou řidiči vnímat již nyní

Město Vlašim chce na tento projekt navázat i jinými dopravními projekty. Řada z nich je ale aktuálně ve fázi příprav. Stavební práce mohou řidiči sledovat v ulici Jana Masaryka od lékárny k nádraží. Následně bude město dělat i opravy v Severní ulici. Soustředit se letos budou také na ulici Průmyslovou, kde je zapotřebí vytvořit nový asfaltový povrch. Radnice se připravuje i na výměnu kanalizace v ulici Navrátilova.

Aktuálně omezí řidiče oprava směrem na Benešov

Řidiče ale aktuálně dozajista omezí rekonstrukce komunikace, která vede od azylového domu směrem k Domašínské bráně. Nad zámeckým parkem, v těchto místech, je totiž chodník vedoucí kolem silnice v havarijním stavu. Město Vlašim o tomto problémů ví, proto chce práce zahájit, co nejdříve. „Je domluveno, že druhého května bude uzavřená Benešovská ulice, jelikož zde zahájíme stavbu nového chodníku. V první etapě prací se musí odebrat asi polovina komunikace. Proto v první fázi bude silnice na Benešov uzavřená. Objížďka pro osobní automobily povede směrem na Divišov. Posléze povedeme dopravu v Benešovské ulici pravděpodobně v jednom pruhu pomocí semaforů,” dokončil Luděk Jeništa.