Řidiče na hlavním tahu do Tábora oprava mostu omezí

Bystřice – Začnou rekonstrukce dvou mostů, které od úterý 28. února omezí dopravní obslužnost Bystřice. Stavbaři začnou v ulici K Nesvačilům s demolicí mostu překlenující železniční trať Praha – Tábor i souběžnou mezinárodní silnici E55.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Zároveň zahájí opravu mostku přes Konopišťský potok silnice z náměstí k Líšnu. Obě komunikace zůstanou pro provoz uzavřené. Tím zůstane pro vjezd a výjezd z centra Bystřice k dispozici pouze Ulice Dr. E. Beneše kolem základní školy a Splavského rybníku.

Také čtěte: Benešov má nového architekta, ten brzy vyhlásí soutěž

„A co když se na ní něco stane, nějaká bouračka? To bude město úplně neprůjezdné," podivila se Dana Jendelová bydlící ve zmíněné ulici. Nižší vozidla mohou uzavřený usek silnice do Nesvačil objet podjezdem kolem nádraží, ale autobusy a nákladní auta musí po delší trase. Nešlo se časovému souběhu staveb vyhnout? „Byl nutný, abychom minimalizovali dopravní omezení silnice II/111 Divišov – Bystřice s napojením na hlavní tah Praha - Tábor. Jinak by došlo k úplné uzavírce silnice pro rekonstrukci prvního mostu a poté bychom znovu omezili provoz pro druhou stavbu," vysvětlil Pavel Lochař z krajského úřadu Středočeského kraje.

Demolice pilířů a mostovek zcela zastaví provoz přes trať i silnici v noci mezi 23. a 3. hodinou. Přes den od 8 do 18 hodin bude vyloučená jedna z traťových kolejí a uzavřený jeden jízdní pruh. Tranzitní autobusové spoje ve směru od a do Votic, které obvykle zajíždí na bystřické náměstí, pro cestující zastaví na hlavní silnici v úrovni vlakové zastávky. Ostatní linky se na náměstí otočí a pokračují zpátky kolem školy a po hrázi Splavského rybníku. Od náměstí až k němu v ulici Dr. E. Beneše začne kvůli plynulejšímu průjezdu platit zákaz stání, v nejužších místech i zastavení.

Nepřehlédněte: Komíny budou kouřit dál, úředníků na jejich kontrolu není dost

Menší most přes Konopišťský potok má být hotový koncem září, delší přes železnici a hlavní silnici v říjnu. „Náklady na stavbu jsou 19 a 56 milionů korun," doplnil mluvčí Středočeského kraje.