Řešení dopravy na benešovských Červených Vršcích jednosměrkami, stále žije

Benešov – Dopravní chaos v ulicích ve čtvrti nazvané podle páteřní ulice Červené Vršky, bude trvat dál. Jak dlouho, to v tuto chvíli neví ani současné vedení města. „Chceme se tamní situací zabývat, jednáme o tom s odborem dopravy," potvrdil benešovský místostarosta Jiří Švadlena.

Některé ulice na Červených Vršcích už jednosměrné jsou, jiné to teprve čeká. Kdy se tak stane?Foto: Zdeněk Kellner

Situace na Červených Vršcích ale není žádné novum. Zabývalo se jí i bývalé vedení města, které už v roce 2012 chtělo v uvedené lokalitě dopravu upravit z obousměrně průjezdných ulic a na ulice jednosměrné.



Jednoduchá a finančně nenáročná úprava dopravy na Červených Vršcích měla mít za cíl přimět řidiče k odstavování aut tak, aby nepřekážela dalším motoristům. Před pěti lety, a to trvá do dnes, řidiči na Červených Vršcích parkují bez ladu a skladu. Prvotně ale úlevu po zjednosměrnění přinese, to, že se v ulicích nebudou potkávat protijedoucí auta. V současnosti je to totiž tak, že projíždějící vozidla při vyhýbání kličkují sem a tam, protože odstavená auta nestojí na jedné straně ulice, ale jsou různě rozstrkána podle toho, kde který motorista bydlí.



Zlepšení situace by pomohlo ale také něco jiného – benevolence policistů. Žádný řidič si totiž z obavy z pokuty nedovolí dlouhodobě stát v protisměru, tedy vlevo. Přitom například v Nizozemsku, zemi s více obyvateli než má Česko a s menší rozlohou, je takové stání aut naprosto běžné.



Podle Jiřího Švadleny už na jaře bude radnice disponovat názorem odborníků na dopravu a jejich studií. Ta by měla určit, zda jednosměrky ano či ne.



Nápad s jednosměrkami ale není jediným, který má pomoci stále hustší dopravě ve města.



Dalším, které od Benešovského deníku slyšelo i současné vedení města, je nápad na vznik velké okružní ulici v prostoru Hodějovského a Konopišťské ulice. Na tenhle velký kruhák by motoristé najížděli na mostě u starého zemědělského výkupu, tedy nad sokolovnou. A ti, kteří by jeli na Neveklov či Tábor, by pak museli za mostem nad železnicí doprava a na další křižovatce vlevo k Bejkárně. Tímhle řešením by se prakticky zlikvidovaly každodenní zácpy na silnici do centra od podchodu v Hodějovského ulici.