Rekonstrukce mostu na Zavadilku začne za týden

Beroun – Rekonstrukce mostu na Zavadilku se blíží. Zbývá do ní už jen týden.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Začne ve středu 19. dubna. Až do 2. června bude most uzavřen jen částečně a provoz bude řídit světelná signalizace. Chodci nebudou kvůli rekonstrukci mostu nijak omezeni. K úplné uzavírce mostu dojde 3. června. Uzavírka potrvá čtyři měsíce, a to až do 3. října,“ poznamenal k chystané investiční akci za zhruba 44 milionů korun místostarosta Berouna Michal Mišina. Na jejím financování se bude podílet i město.

Oprava mostu na Zavadilku se připravuje několik let. Most vede nad trolejemi a tratí. Při rekonstrukci, která je kvůli velkému opotřebení mostu nezbytná, se odstraní konstrukční vrstvy až na izolaci včetně chodníku. Jeden chodník bude zrušen, druhý bude naopak rozšířen na dva metry. O rozšíření chodníku žádaly zejména maminky s kočárky. Rekonstrukce prodlouží životnost mostu zhruba o padesát let.

Obyvatele Zavadilky, Jarova a Tetína ale čekají nepříjemná dopravní omezení. Při úplné uzavírce mostu se do Berouna dostanou pouze po objízdné trase přes obec Bítov a Králův Dvůr. „Pro nás bude uzavření mostu na Zavadilku velmi nepříjemné. Mám dva kluky a dceru. Děti navštěvují v Berouně hodně kroužků. Vozit je několikrát denně pře Bítov a Králův Dvůr by mě totálně zruinovalo. Je to mnohakilometrová zajížďka,“ konstatoval Vilém Holan.

Kdo bude chtít, může si auto nechat na berounské straně mostu na záchytném parkovišti, které pro obyvatele Zavadilky připravuje město Beroun.

Vedení Berouna nyní jedná s osadním výborem Zavadilka a zjišťuje zájem obyvatel této městské části o dočasné parkování u autobusového nádraží. „Plánujeme jednoduchou úpravu terénu a zajištění provizorního parkování pro zhruba 30 až 40 vozidel. Naše představa je, že by zájemci získali od našeho odboru dopravy povolenku k parkování,“ upozornil starosta Berouna Ivan Kůs.