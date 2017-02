Ředitel Muzea umění a designu Benešov rezignoval, radnice mu vytvoří nové místo

Benešov – Trochu rozpačitě vyzněla tisková konference benešovského městského úřadu, který setkání s novináři na pátek 24. února svolal už týden předem, kvůli auditu v Muzeu umění a designu (MUD) Benešov. Jeho vedení se vzdal ve středu 22. února dosavadní ředitel Tomáš Fassati, který se tiskovky také se zúčastnil. MUD nyní dočasně vede odborná pracovnice Lenka Škvorová. Radnice sice oficiálně nemá čistopis zprávy pracovníků, kteří v MUD od začátku února provádějí kontrolu, ale její vedení o zjištěných nedostatcích, podle vyjádření starosty Benešova Petra Hostka, informováno je.

Bývalý ředitel Muzea umění a designu Benešov Tomáš Fassati na tiskovce radnice. K 65. narozeninám mu tam pogratuloval a za práci poděkoval starosta Benešova Petr Hostek (vlevo).Foto: Zdeněk Kellner

Audit se zaměřil na vedení účetnictví i personálie a také na naplňování zákona o nakládání s uměleckými sbírkami. Například pozůstalost po benešovském malíři Vladimíru Cidlinském kontroloři objevili uloženou na zemi…

Audit prověřil i nákupy takzvaných didaktických pomůcek. V rámci něj MUD utratilo statisíce za rychlovarné konvice, cvičební pomůcky, dětské autosedačky, jízdní kola, koloběžky, hvězdářský dalekohled, remosku a pečící hrnec, vysavač, elektrický kartáček na zuby nebo například i designové kuchyňské nože.

„Sbírky designu některých muzeí se řídily sběratelkou soukromou koncepcí. Sběratelé si vytknuli úzký obor a tam chtěli být co nejhlubší a nejpřesnější. To ale neodpovídá vzdělávacímu poslání muzeí. Muzea mají vzdělávat veřejnost ke vkusu, proto není dobré sbírat například jen vidličky," vysvětlil Tomáš Fassati.



A co prověrka odhalila? Jednoduše řečeno, že v muzeu není všechno tak, jak by mělo být.



„V organizaci nefungoval řád," shrnula místostarostka Nataša Bruková, která má na starosti kulturu a rada města ji pověřila vypracováním „kuchařky," podle níž se bude postupovat při znovuoživení a otevření nyní uzavřeného muzea. „Nebylo zapsáno umístění sbírkových předmětů a po třech letech některé z nich ani nebyly v evidenci," připomněla Bruková.



Proč to tak bylo? Podle starosty Benešova Petra Hostka nebyla ze strany úředníků města poskytována MUD dostatečná metodická pomoc. Přitom až do konce roku 2014 bylo MUD organizační složkou města a za její fungování odpovídala tajemnice úřadu. Od následujícího roku se MUD stalo příspěvkovou organizací města s určitou autonomií.



„Těžko můžeme chtít po kreativním člověku, jakým pan Fassati je, aby seděl u účetních knih," míní starosta Benešova Petr Hostek.



A takové lidi, jak se sám Tomáš Fassati při tiskovce vyjádřil, MUD nemělo.



„V minulosti jsme se stali odkladištěm lidí, kteří na radnici nevyhovovali. Proto jsme se potýkali s problémy, ale neřešili jsme je dostatečně rychle a dobře. To malé procento schopných lidí v muzeu dělalo za ostatní," tvrdí Fassati, který při tiskovce dostal od starosty Benešova k pětašedesátým narozeninám dva objemné a cenné knižní svazky fotografií Františka Drtikola.



Tomáš Fassati MUD vedl dvacet let a přes všechna pochybení, které nyní vyplouvají na povrch, radnice s jeho prací i nadále počítá. Má totiž vést nově vytvořené pracoviště nazvané Kabinet designu.