Ratměřický obecní dům se dočká celkové přestavby

Ratměřice /FOTOGALERIE/ - Na celkovou přestavbu budovy, v které sídlí úřad i školka v Ratměřicích, se vedení obce připravovalo řadu let. Práce jsou rozdělené do několik etap především proto, aby co nejméně narušovaly chod školky a úřadu.

Proto pracovníci firmy využili jarních školních prázdnin a během nich snížili strop vstupní haly školky a vestavěli do ní nový sklad. Další práce jsou připravené od června v interiérech školky i ve společenské místnosti obecního úřadu. Finální částí projektu bude zateplení a nová fasáda, kterou objekt získá do konce listopadu. Od roku 1979, kdy budova vznikla, ji nikdo nerekonstruoval. Komunistická vizáž ani funkčnost není optimální. Na podzim v minulém roce muselo proto vedení obce přikročit také k rázné opravě střechy, která stála asi půl milionu korun. Hrozilo, že by krytina nevydržela zimu. „Tím jsme celý projekt nevědomky zahájili. Již před několika lety jsme se pustili do projektování celkové přestavby budovy obecního úřadu v přízemí a mateřské školy v prvním patře pod půdou,” sdělil starosta Ratměřic Viktor Liška. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Na benešovském náměstí vztyčili velikonoční strom Ještě v roce 2009 zvládla obec podpořit také zdejší sbor dobrovolných hasičů, který sídlí v suterénu budovy. Díky akční skupině Posázaví vytvořila obec hasičskou klubovnu, zároveň v přední části objektu vznikla expozice, která je umístěná za prosklenou vitrínou tak, aby byla viditelná z ulice. „Naši hasiči tam mají třeba starou koňku, která byla doslova zahrabaná v nějaké skládce. Sami ji opravili a nyní je naší chloubou,” podotkl Viktor Liška. Nyní je ale podle slov starosty nejpodstatnější zrekonstruovat mateřskou školu, kam dochází 22 dětí. Stavební práce obec zahájí až o letních prázdninách, aby nenarušovala chod školky. Vzniknout by měly nové prostory jako je herna i sociální zařízení. „V loňském roce jsme požádali o dotace, abychom to všechno zvládli. Uspěli jsme u Středočeského kraje, od kterého jsme dostali takřka 2 miliony korun. V letošním roce nám byla uznaná i dotace na celkové zateplení pláště a výměnu oken z Operačního programu životního prostředí. Dostali jsme něco přes milion korun,” dodal Viktor Liška. V souvislosti s opravou vnitřních prostor školky zahájí i rekonstrukci vnitřních prostor úřadu, které si hradí obec z vlastních zdrojů. Přestavba by měla viditelně rozdělit místnosti, kde sídlí úředníci a starosta i společenský sál. Ten by mohl posléze sloužit především pro pořádání obecních akcí jako je vítání občánků či pro spolky a obecní seskupení. Prostor by mohla vyžít místní hudební skupina coby hudebnu i zkušebnu. Stavební práce se dotknou i knihovny. Na závěr na to navážou i opravy pláště budovy a výměna oken. Všechny práce by měly být hotové koncem roku. Kam se úřad během rekonstrukce přestěhuje není jisté. „Možná využijeme hasičskou klubovnu. Ještě přesně nevíme,” dokončil Viktor Liška. ČTĚTE TAKÉ: Lidé berou třídění vážně, nádob na bioodpad přibývá

