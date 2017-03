První nalezená mláďata našla domov ve Vlašimi

Zchranná stanice pro zvířata ve Vlašimi již ve druhém měsíci v roce přijala první nalezence, malé zajíčky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Špitálská

Do dnešního dne sice přijali celkem čtyři mláďata zajíců, ale dvě z nich bohužel kvůli špatnému zdravotnímu stavu musela být utracena.

„Prvního zajíčka nám dovezli z Modletic. Běhal tam na parkovišti u obchodního centra," popisuje ošetřovatelka Záchranné stanice pro živočichy Martina Žampachová. Sotva stogramový prcek už se naučil sát umělé mléko z dudlíku nasazeného na injekční stříkačku a denně ho pracovníci stanice váží a kontrolují. Odchov osiřelých zajíčků totiž není jednoduchý a kdykoli se mohou vyskytnout zdravotní komplikace.

Čtěte: Aplikace pomůže zachránit volně žijící, trpící zvířata

Odchov mladých zajíců není jednoduchý

To, že není odchov malých jedinců jednoduchý, prokázala také situace ze začátku března, kdy byl do stanice převezen další ušák. Jelikož malí zajíčci jsou ve volné přírodě krmeni mateřským mlékem, může se stát, že si špatně navyknou na mléko umělé. Kvůli problému s příjmem této potravy nedokázali pracovníci stanice nalezence zachránit. Jiný nešťastný případ se stal minulý týden. Do záchranné stanice byl přemístěný zajíček ze soukromé zahrady s poraněným čumáčkem. Jeho zdravotní stav byl ale tak vážný, že ošetřovatelé přistoupili k utracení. Do konce života by zajíček totiž měl problémy s příjmem potravy.

Veselý konec měl ale příběh mláďátka, které se podařilo zachránit. „Druhého zajíčka, taktéž starého pouze pár dní, jsem dovezla potrhaného psem," pokračuje paní Žampachová, která se nyní s kolegou stala zaječí náhradní mámou.

To, že se první zajíčci rodí již v únoru, není nic neobvyklého. Mnohdy je zaječice dokáže odchovat pouze v nepatrné jamce holé země obklopené jinak ještě zasněženou krajinou. Mládě nemá žádný pořádný pelíšek či teplé hnízdo a matka se k němu vrací pouze jednou či dvakrát denně, aby ho nakojila. Jinak bývají zajíčci sami a snadno se tak vytváří domněnky, že jsou osiřelí.

Přečtěte si: Obojživelníkům připravili ochránci nové bydlení