Prvňáčky přivítali v malotřídce pod Blaníkem

Převýšov – Čtyři góly hlavou po rohových kopech a pátý, vlastní Ngimbiho, to byla bilance lídra České fotbalové ligy z Benešova na hřišti Převýšova, kde inkasoval potupného bůra. „I to se stává a tentokrát to potkalo nás, standardky jsme nezvládli,“ smutnil po zápase trenér Benešova Roman Veselý a dodal: „Vrátili jsme se rychle na zem a takovou porážku jen tak nepřejdu. Teď se ale musíme plně soustředit, abychom zvládli domácí utkání.“