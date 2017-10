Průjezd Benešovem zbrzdí oprava silnice

Benešov – Celý měsíc, od pondělí 16. října do čtvrtka 16. listopadu, budou dopravu ulicemi Jana Nohy a Křižíkovou komplikovat práce cestářů. Ti se do díla pustí kvůli velkému poškození vozovky. To se stalo loni v době, kdy byla zavřena E55 kolem Benešova a objížďka vedla zmiňovanými ulicemi města.

V Benešově zase o něco zhoustne provoz. tentokrát to bude kvůli opravě ulic Křižíkovy a Jana Nohy.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

I. ETAPA

První etapa prací, od křižovatky Jana Nohy s ulicí Ke Stadionu po křižovatku se Spartakiádní, začne v ulici Jana Nohy 16. a skončí 22. října. Silnice bude v uvedenou dobu zcela uzavřena. II. ETAPA

Následuje od 23. do 29. října částečná uzavírka úseku ulice v Křižíkově ulici od křižovatky s ulicí Jana Nohy po vjezd do firmy Jasa. III. ETAPA

Poslední fáze oprav se bude týkat zbytku silnice v ulici Jana Nohy, mezi ulicí Křižíkovou a křižovatkou s ulicí Spartakiádní. Začne 30. října a skončí 16. listopadu. Znovu se bude jednat jen o uzavírku částečnou.

Autor: Zdeněk Kellner