Provozní náklady úřadu navyšují noví pracovníci, město chce vybírat více pokut

Benešov – Téměř celou polovinu celkových výdajů města na letošní rok ve výši 912 milionů korun, spolykají výdaje provozní. Úplně přesně to je 420 milionů korun. Mezi tímto druhem výdajů dominují služby pro obyvatele s částkou 193 milionů korun. A hned za touto položkou, je se 110 miliony korun výdaj pro místní správu. Právě tady se skrývají například i mzdy úředníků. Proti předešlému období roku 2016 se právě tento údaj zvýšil o 13 milionů.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

„Tohle zvýšení je nesmyslné," kritizuje navýšení nákladů úřadu nyní opoziční zastupitel Roman Tichovský (ODS). „Provozní náklady se nyní rovnají příjmům města. A z toho vyplývá, že se město nebude rozvíjet bez toho, aby si na to znovu půjčilo," připomíná Tichovský i s ohledem ke schválenému čtvrtmiliardovému úvěru na investiční záměry Benešova.



S takovou interpretací samozřejmě nesouhlasí předkladatel rozpočtu, starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD). Ten dokonce své politické oponenty při schůzi zastupitelstva nařknul z toho, že straší veřejnost katastrofickými scénáři.



Navýšení provozních výdajů starosta nezpochybňuje a přičítá je tomu, že benešovský městský úřad vykonává nyní také činnosti, které dříve ani neznal.



„Kvůli tomu jsme museli přijmout dalších pět lidí, a proto je navýšení těchto výdajů odůvodněné," hájí posun čísel v rozpočtu Petr Hostek.



Benešovský městský úřad tak nyní disponuje pracovištěm a samozřejmě i úředníkem zabývajícím se vnitřní kontrolou, PR, tedy vlastní propagací, nebo pracovníkem jehož náplní práce jsou investice a dotace.



„Letos proinvestujeme půl miliardy a tak je logické, že na to potřebujeme lidi. A pokud chceme úředníka motivovat, musíme mu přidat na platu nebo pro něj vymyslet nějaký motivační řád," je přesvědčený lídr radnice.



V rozpočtu města jsou ve zmiňované kolonce výdajů už také zahrnuti pracovníci, které radnice teprve přijme. Mělo by jich být až sedm. Chystá se k tomu už brzy, a ač je to na první pohled k nevíře, v souvislosti s další fází rekonstrukce dálnice D1. Ta se totiž bude týkat úseku ležícího na území okresu Benešov. A právě tam ŘSD hodlá umístit úsekové měřiče rychlosti. Pokuty za nedodržování předpisů pak bude řešit právě Benešovský úřad. Kolik práce to může přinést, nedávno nastínilo samo ŘSD. To nainstalovalo radary na Moravě u Rosic a přístroj tam zaznamenal 170 tisíc přestupků. A to přitom radary neběžely celých čtyřiadvacet hodin denně.



„Uděláme vše pro to, aby ŘSD radary na dálnici na Benešovsku umístilo. Bude z toho pro naše město zajímavý přínos, který se nám vrátí přes rozpočtové určení daní," prozradil další plány starosta Benešova Petr Hostek.