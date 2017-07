Protikuřácký zákon trápí kuřáky i policii

Benešovsko /FOTOGALRIE/ - Nejemotivnější diskuze kolem zákazu kouření již odezněly. Zákon se pomalu a jistě zavádí do praxe. A to nejen v restauračních zařízeních, ale třeba také v nemocničních areálech.

Rovněž Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově přivykla novým pořádkům. Již od zavedení protikuřáckého zákonu, tedy od začátku června, proto nesmí nikdo v areálu nemocnice kouřit. Pacienti, lékaři, zdravotní sestry i další pracovníci nemocnice proto musí s cigaretou chodit za plot, tedy mimo nemocniční areál. „Dříve jsem kolem nemocnice potkávala lidi s cigaretou. Dnes již nikoho takového nevidím. Všichni kuřáci postávají před vstupní bránou či posedávají na lavičkách mimo areál,” svěřila se Libuše Černá, jedna z pacientek nemocnice.

V případě, kdy se přeci jenom někdo zapomene, a s kouřící cigaretou do areálu vstoupí, hbitý vrátný nepoctivce varuje a upozorní, že takto ne.

Poučit, ale i upozorňovat, se snaží kuřáky v celém areálu. Všude visí cedule s informací, že cigarety do okolí nemocnice nepatří. „Zatím se snažíme kuřáky jen upozorňovat, jak tabulemi, tak i osobní výtkou. Kuřáků v areálu ubylo,” řekl mluvčí Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově Petr Ballek.

Benešovská nemocnice se vskutku novému zákonu přizpůsobila.

Vpolovině června z rozlehlého parku zmizeli i koše, na kterých dříve byli popelníky. Nyní jsou již zcela bez příslušenství pro kuřáky.

KONTROLY PODLE PLÁNU

Jedním z orgánů, který může řešit přestupky v souvislosti s porušováním protikuřáckého zákonu je policie, dalším hygienická stanice. „Dodržování protikuřáckého zákona od jeho zahájení samozřejmě kontrolujeme. Na kontroly do stravovacích zařízení ale chodíme podle našeho dlouhodobého plánu. V případě, že dostaneme informaci, že daný provozovatel zákon porušuje, upřednostníme tuto kontrolu před jinou. To je ale stejné jako v případě ohlášení nedostačující hygieny v restauracích či hospodách,“ uvedla tisková mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Zatím tak krajská hygienická stanice jen upozorňovala provozovatele na dodržování zákonu či vysvětlovala jeho přesné znění. Pokutovat začnou až po devadesáti dnech od zavedení zákazu kouření.

KONTROLY BY NEUSPĚLY

Kontroloři by ale v hospodách ani restauracích na Benešovsku stejně neuspěli. V tuhle chvíli již všechny stravovací zařízení fungují bez kouřících zákazníků. A problém to až tak velký není. „Se zákazem kouření jsme se smířili a již se u nás v restauraci nekouří. Neevidujeme ani, že by zákazníci přestali chodit. I štamgasti, kteří chodili jen na pivo a cigaretu, k nám stále docházejí,” prozradil Petr Stojánek, majitel Zámecké restaurace pod Blaníkem.

Poněkud smutný pohled je zejména na staré lidi, kteří i v podvečerních hodinách sami postávají kolem hospod a kouří cigaretu. Stolky na zahrádkách jsou většinou již obsazené a štamgasti mají své místo především u výčepu, tedy ve vnitřních prostorách, kde se kouřit nesmí. Zvyknout si ale musí. „Nejdříve jsem nadával, ale co můžu dělat. tak se několikrát za den projdu a dám si cigaretu venku,” uvedl jeden ze štamgastů z louňovické hos-půdky. Skupiny lidí, postávají kolem podniků, nejsou od začátku června nic ojedinělého ani v Benešově. Situace přidělává vrásky městským strážníkům, kteří se rok snaží o spolupráci s benešovskými bary v rámci projektu Bezpečné podniky.

NOČNÍ NEKLID

Před zahájením protikuřáckého zákona se jim dařilo v centru Benešova udržovat v nočních hodinách žádaný klid, což se nyní změnilo. „Pokud si pozdě v noci skupinka hostů půjde zakouřit ven a bude se pouze hlasitěji bavit, což se dá předpokládat, musí jejich projev zákonitě rušit obyvatele v okolí. A to zvláště v létě,” podotkl velitel městských strážníků Radek Stulík. Problém se ale podle něj bohužel netýká jen Masarykova a Malého náměstí, ale objevují se stížnosti i z Tyršovy ulice.