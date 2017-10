Problém mezinárodní silnice: nájezdy a rychlost

Benešovsko – Silnice smrti, nebo o něco jemněji, strachu. Taková přízviska už dostala mezinárodní silniční komunikace spojující sever Evropy s jejím jihem – E55. V Česku ji motoristé znají především jako silnici první třídy číslo 3. Právě ona protíná prakticky celé Benešovsko. Na jeho území jí leží celých 40 kilometrů. A vzhledem k tomu, že po ní jezdí denně, například kolem Benešova, 15 až 20 tisíc aut, přináší to s sebou také velký počet nehod. Bohužel, i těch tragických. Od začátku roku na ní zahynuly tři lidé.

Dopravní nehoda u Tužinky nedaleko Benešova na silnici E55.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Největším nebezpečím této silnice je neexistence mimoúrovňových křižovatek a pak také nedodržování předepsané rychlosti. Taková krizová místa jsou křižovatky na benešovských Červených Vršcích, U topolu nebo u Jírovic,“ potvrdil vedoucí Dopravního inspektorátu PČR Benešov Zdeněk Štěpánek.

S jeho názorem souhlasí také pětačtyřicetiletý Josef z Poříčí nad Sázavou. „Když najíždím na tuhle silnici ve směru do Benešova, je to pokaždé o strach. Auta kolem nájezdu od poříčí a Mrače letí velkou rychlostí, a i když jsou tam dva pruhy a v levém je volno, řada řidičů tam nenajede, aby uvolnila pravý jízdní pruh kvůli bezpečnému a rychlému najetí aut z vedlejší,“ popsal své zkušenosti muž, který popisovaným úsekem jezdí denně do svého benešovského zaměstnání. „Pak musím úplně zastavit a z klidu se rozjet. A to trvá déle, než když auto jede, byť malou rychlostí,“ dodal.

K rychlé jízdě svádějí řidiče nové upravené úseky s dokonale hladkým povrchem. Takový je například i při jízdě od dálnice D1 k Benešovu v úseku procházejícím lesním masivem Tužinka. Rychlost a především přejíždění dvojité nepřerušované čáry tam vedlo už k několika smrtelným nehodám. Podle šéfa benešovské dopravky, se tento drobný přestupek s nejvážnějšími následky podařilo alespoň částečně, upravit.

„Byly tam instalovány balisety, tedy plastové sloupky,“ popsal zkušený policista poměrně levné opatření, které má především psychický dopad na projíždějící motoristy.

Ale všelékem balisety nejsou. Dokládá to také srpnová nehoda, kdy řidič ferrari dostal kvůli příliš rychlé jízdě smyk u odbočky na Drachkov a při nárazu do stráně zlikvidoval auto za 6 milionů korun. On i jeho spolujezdkyně skončili v nemocnici.

Velký problém provozu na silnici E55 na Benešovsku spočívá také v tom, že dopravní tepna prochází vesnicemi. Olbramovicemi a Miličínem. S chodci na silnici se ale řidiči často setkávají při průjezdu kolem Benešova také u vstupu do konopišťského zámeckého parku. „Tam není přechod pro chodce, a proto tuhle záležitost vyřeší až zahloubení silnice pod povrch,“ připomněl Zdeněk Štěpánek s tím, že stejný princip, tedy podchod nebo nadchod, pomůže zvýšit bezpečnost chodců také ve zmiňovaných obcích.

Ale ještě lepším řešením bude odvedení dopravy mimo zastavěné oblasti. Jenže na obchvat čekají Olbramovičtí už více než dvacet let. Stavba zhruba tři kilometru dlouhého obchvatu v hodnotě 500 milionů korun by už i tam mohla do několika měsíců skutečně začít. „Obchvat má naši velkou podporu,“ potvrdil starosta obce Ivan Novák s tím, že si ho přeje až 95 procent obyvatel.