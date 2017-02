Privatizace bytů v Benešově pokračuje, radnice chystá pro občany dotazník

Benešov – Jak pokračuje příprava privatizace městského bytového fondu? Právě to byla jedna z otázek, na kterou Benešovskému deníku odpověděli při páteční tiskové konferenci představitelé města. „Privatizace neusnula," připomněla místostarostka Benešova Nataša Bruková. „Komise, která připravuje privatizaci, se sešla už dvakrát," potvrdila její koordinátorka.

Příprava privatizace městských bytů v Benešově pokračuje dál. Foto: Zdeněk Kellner

Komisaři přijali pro svou práci také podklady, které sestavili členové poradního sboru rady města složené z politiků v Benešově vládnoucí koalice ČSSD, ANO s přispěním TOP 09 a KSČM.



Podle Brukové je jasné, že se byty do osobního vlastnictví nebudou moci prodávat se slevami, s jakými mohli ještě před několika lety lídři Benešova poskytovat pobídky případným budoucím nabyvatelům městských bytů.



„Budou to ceny odhadní a tím se nejspíš okruh zájemců sníží," míní místostarostka.



Komise má už nyní připravené otázky a z odpovědí pak vedení města zjistí, zda je v Benešově zájem o odkup bytů či nikoliv. Dotazy radnice obyvatelům Benešova předá už na jaře.



„Otázky budou směřovat všem obyvatelům, tedy nejen těm, kteří žijí v městských bytech," připomněla Nataša Bruková. „Městské byty jsou totiž majetkem města a tedy všech obyvatel Benešova, proto chceme, aby na otázky odpověděl co nejširší okruh obyvatel," vysvětlila politička s tím, že u otázek bude vždy i určité vysvětlení, podle něhož by se respondenti lépe rozhodovali při odpovídání.



Odpovědi chce mít radnice na stole co nejdříve, což v podstatě znamená, do začátku velkých prázdnin. Benešov chce privatizovat jen část ze svých 1870 bytů, ovšem vždy po celých domech, nikoliv po jednotlivých bytech. Jak velkou část ani to, kolik peněz z prodeje bytů chce město utržit, zatím nikdo z vedení města neuvedl.