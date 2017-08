Privatizace bytů usnula, probudí se na podzim

Benešov – Zpoždění proti předpokladům vedení města nabrala další část privatizace benešovského bytového fondu. Podle jarního ujednání chtěla radnice mezi obyvateli prostřednictvím dotazníku zjistit jejich postoj k prodeji bytů. Výsledky z toho měly být na stole už se začátkem velkých prázdnin. Jenže dotazník dosud neopustil radnici.

Benešov chce privatizovat jen část ze svých 1870 bytů, ovšem vždy po celých domech, nikoliv po jednotlivých bytech. Jak velkou část ani to, kolik peněz z prodeje bytů chce město utržit, zatím nikdo z vedení města neuvedl.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Komise pro privatizaci na svém posledním jednání v dubnu sice konstatovala, že je potřeba dát dohromady nějaké otázky, ale mezi tím jedna realitní kancelář nabídla Benešovu, že odkoupí větší část bytového fondu s tím, že v něm město zůstane podílníkem. Nájemníkům chtěla zařídit i úvěry,“ uvedla místostarostka Nataša Bruková.

Celý proces se kvůli tomu podle místostarostky pozdržel, i když právě prodej bytů soukromé firmě už na začátku úvah o privatizaci radnice zavrhla. „Myslím, že by vůči lidem bylo neseriózní prodat jim střechu nad hlavou a ztratit kontrolu nad tím, co se s bytovým fondem a samozřejmě i nájemníky bude dít dál,“ připomněla Bruková.

Také opozice má v této otázce jasno. „Byty musejí být nejprve nabídnuty současným nájemníkům,“ potvrdil někdejší benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Proto teoreticky zbývají už jen dvě varianty. Ta, která uvažuje o prodeji jednotlivých bytů je ale, jak ukázala zkušenost z minulé vlny privatizace, velmi problematická, a proto už nyní prakticky odsouzena k zániku. Zbývá pak jediná cesta – prodej celých domů. Na tom se už od samého začátku úvah o privatizaci shodují jak současní, tak bývalí lídři radnice.

Ale hodně bude ještě záviset na výsledku dotazníkové akce. Tu chce radnice, nikoliv v tištěné podobě ale „jen“ elektronicky, spustit do konce prázdnin. Pro ty, kteří nemají možnost se na virtuální stránky města dostat, pak má být dotazník k dispozici na podatelně úřadu. Ale pouze do podzimu.

Pak přistoupí město k vyhodnocení dotazníků a stanovení konečných podmínek prodeje bytů. Spustit by ho radnice chtěla nejpozději v první polovině příštího roku. Mezi tím však musí vyřešit to rozhodující – cenu bytů. Při její tvorbě radnice už nemůže, kvůli novým zákonům, slevovat z jejich tržní ceny. Rámcové ceny už ale zná díky posudku, který pro město vytvořil znalec. Ten přitom cenu vypočítal z ubikací ve čtyřech domech různého stáří.

„Přesto si myslím, že by se město mělo ještě jednou pokusit dojednat nějaké slevy u Úřadu pro hospodářskou soutěž případně na Ministerstvu financí,“ míní Jaroslav Hlavnička s tím, že při tržní ceně budou byty neprodejné.

Byt s dispozicí 3 + 1 totiž má stát podstatně více, než při předešlých vlnách privatizace - kolem dvou milionů korun. A taková cena bude bezpochyby nad možnosti většiny nájemníků. Pokud by se v domě našli i ti, kteří by na koupi nedosáhli, vyřešit by to mohlo nově založené družstvo vlastníků. To by se stalo prostředníkem mezi občanem a úřadem.