Přírodní koupaliště obnoví v Ratměřicích i Divišově

Ratměřice/Divišov - Rybník Jordánek, o který se staré obec Ratměřice, získal novou tvář i funkci. Díky tomu budou moct zájemci vodní plochu využít v létě ke koupání. Naopak v Divišově mají obnovu přírodní nádrže zatím jen v plánu. Do dvou let by ale vedení městyse chtělo nabídnout občanům nové možnosti koupání.

Aktuálně není nádrž v centru Divišova vhodná pro koupání. Jen srdnatí jednotlivci si v koupališti občas zaplavou.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Od letošního roku nebude rybník Jordánek již sloužit k chovu ryb, ale v létě bude lákat zájemce k jedinečnému vykoupání v čisté přírodní vodní ploše. Revitalizace vodní plochy započala v lednu letošního roku. Aktuálně jsou práce dokončené a obec zažádala o kolaudaci tohoto vodního díla. Celkem úprava rybníka stála 471 tisíc korun, při čemž obec na tyto práce získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 376 tisíc korun. „Revitalizace rybníku pro nás byla první akcí v letošním roce. Na místo chovného rybníku, chceme vytvořit rekreační místo pro naše občany, kde by se mohli vykoupat. Přírodních, vodních ploch po celé republice ubývá, proto se také chceme o obnovu této vodní plochy zasadit,” prozradil starosta Ratměřic Viktor Liška. ČTĚTE TAKÉ: Na pokácení několika stromů už kraj neměl peníze ani kapacitu Pracovat začali minulý rok S pracemi kolem rybníka započala obec minulý rok. Díky dotaci z Ministerstva životního prostředí vysázeli pracovníci Ratměřic na svahu nad Jordánkem tři remízy. „Ty by měly zabraňovat vodní erozi, která několik desetiletí znečišťovala vodu v rybníce,” podotkl Viktor Liška. Během letošního roku začne také značná výsadba zeleně nejen v okolí rybníka, ale také v obci i jejím okolí. Vedení ratměřické obce chce především vytvořit projekt, který bude citlivý k okolní přírodě. Snaží se o soubor krajinotvorných a protierozních opatření, která by měla vracet přírodu tam, kde kdysi byla. Důležitou podmínkou pro revitalizaci Jordánku je ale také volnočasový charakter. ČTĚTE TAKÉ: Manželé Střelkovi oslavili diamantovou svatbu ve vranovském kostele Divišovští si v novém zaplavou za dva roky V Divišově také plánují obnovu koupaliště v centru městyse v přírodní rovině. Nádrž, která již minimálně od třicátých let, sloužila místním ke koupání v letních měsíci, je nyní neudržovaná. Obyvatelé chtějí místo revitalizovat. Vedení městyse proto s obnovou počítá. „S myšlenkou, obnovit koupaliště, jsme si začali pohrávat před dvěma lety, kdy nás na situaci upozornili občané. Lidé v Divišově stále rádi vzpomínají na léta, kdy vodní plocha nabízela čistou vodu a návštěvníci areálu si mohli i koupit občerstvení ve stánku u nádrže. Koupaliště divišovští určitě chtějí,” uvedl starosta Divišova Zdeněk Pekárek. Proto i vedení Divišova přistoupilo od slibů k činům. Nyní již nechalo připravit prvotní návrh, jak by koupaliště a blízké okolí mohlo vypadat. Nejideálnějším řešením pro městys se zdá být přírodní biotop. „Uvažovalo se, zda by bylo koupaliště čištěné chemií, ale provozní náklady by byly velké. Proto jsme přistoupili k možnosti vytvoření přírodního biotopu,” dodal Zdeněk Pekárek. Starosta Divišova doufá, že na obnovu koupaliště by mohl městys dostat dotace ze Středočeského kraje. Kraj aktuálně nabízí městům i obcím jednorázovou dotaci ve výši tisíc korun na jednoho obyvatel, v případě dodržení požadavku dotačního plánu. Divišov by tak mohl získat něco kolem milionu a sedm set tisíc korun. Dotaci by použil na vytvoření přírodního koupaliště. ČTĚTE TAKÉ: Májová Vlašim: davy lidí, tisíce aut i známí zpěváci

Autor: Lucie Sedláková