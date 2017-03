Přinese změna termínů schůzí větší zájem o věci veřejné?

Benešov – Pravděpodobně každý ví, že se při veřejných schůzích zastupitelstev jedná i o jeho penězích. Ani to a možnost kontroly někdy zbytečně utrácených veřejných prostředků, však do sálů dlouhodobě nepřivádí dostatek daňových poplatníků.

Zasedání zastupitelstva města se konala vždy v pondělí

Platí to tak téměř všude. Benešov není výjimkou. V sále Kulturního domu Karlov mají zastupitelé, a s nimi v jedné frontě úředníci z benešovské radnice, vždy přesilovku. Tento „zavedený pořádek,“ kdy se jednání konala pokaždé v pondělí od 18 hodin, se už brzy změní.

Radnice totiž najíždí na nové termíny schůzí městských orgánů. Obě jednání, tedy jak rady, tak zastupitelstva, se odehrají ve stejný den, ve středu. Rada zasedá každých čtrnáct dnů, zastupitelstvo sedmkrát za rok. To vůbec první, středeční, se uskuteční 22. března.

Kdo si ale myslí, že radnice mění termín zastupitelstva právě kvůli tomu, aby na schůzi dorazilo více obyvatel města, když jim to v pondělí nevyhovuje, ten se mýlí. Změna vychází z potřeb úředníků. A také z toho, že se radní Benešova Jaroslava Pokorná Jermanová, stala hejtmankou kraje.

„Středa je dnem, kdy je náš městský úřad otevřený až do večera. A úředníci, kteří jsou odpovědni za hladký průběh konání zastupitelstva a rady města, čekali v pondělí, nebo ve čtvrtek na konání schůze po skončení své pracovní doby až čtyři hodiny,“ tvrdí starosta Benešova Petr Hostek, i když podle rozpisu je pondělí stejným pracovním - úředním dnem, jako středa a úřední doba je po oba tyto dny stanovena od 8 do 17 hodin. To, o čem starosta hovoří, se týká jen čtvrtečních, neveřejných schůzí rady města, která zasedá od 17 hodin. Ten den totiž úředníci pracují jen do 14 hodin.

V případě radní Benešova a hejtmanky kraje v jedné osobě, se jedná o to, že se termíny zasedání rady kraje a jeho zastupitelstva shodovaly s těmi, které měly oba totožné orgány města.

„Nechtěli jsme naší městskou radu znehybnět tím, že bychom nebyli usnášeníschopní a schůze se tím stala jen jakýmsi setkáním u kafe, a hovorech o životě,“ dodal Petr Hostek s tím, že je změna termínu pragmatický kalkul.

