Příměstské kempy: milá alternativa pro děti, které nechtějí od rodičů

Benešovsko - Zájem o příměstské tábory na Benešovsku rok od roku roste. Stejně tak i jejich nabídka je nyní více rozmanitá. Jet na klasický několikatýdenní tábor děti mohou odmítat. Nastává tak tradiční problém, kam s dětmi školou povinnými o prázdninách.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Příměstské tábory situaci vyřeší. Během dne si malí zúčastnění užijí různorodý program, který je pro každého šitý na míru. Večer již nejmenší spí opět doma. Dětem se během táborů věnují zkušení vedoucí, kteří se obecně zaměřují především na rozvoj samostatnosti, kreativity, ale i týmové práce. Většina z lektorů i během školního roku učí nejmenší některým zájmovým kroužkům, proto praxi mají více než velkou.

Kliknutím infografiku zvětšíte.

Ceny příměstských kempů se různí. Rodiče mohou zaplatit buďto jeden den z celého turnusu, nebo rovnou dítě přihlásí na celotýdenní program. V tu chvíli se ceny pohybují kolem dvou tisíc. Někteří organizátoři nabízejí slevy dětem, které jejich tábory navštívily již dříve. Zvýhodněná cena je také pro děti, které s sebou přivedou kamaráda či sourozence. V ceně je kromě programu a lektorů většinou započítané i jídlo a pití.

Program od osmi hodin

Program příměstských táborů začíná podle toho, jakého je typu. Na některé kempy musí děti dorazit již kolem sedmé hodiny ranní, na jiné ale až po osmé hodině. Záleží také na tom, zda se s příměstským táborem děti vydají na výlet. V tu chvíli je potřeba, aby děti byly připravené již v brzkých ranních hodinách. Příměstské tábory povětšinou končí mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední, kdy si rodiče vydováděné děti opět vyzvednou. Organizátoři se ovšem i v tomto snaží zájemcům vyjít vstříc a časy příchodů i odchodů sladit s potřebami rodičů i nejmenších.

Nejvíce kempů je určeno dětem od 6 do 12 let, jsou ale výjimečně i pro předškoláky od tří let. Naopak kempy pro teenagery do 18 let již v okresu k mání nejsou. Jedinou možností pro starší, kde si užít příměstský tábor na Benešovsku, jsou Městská sportovní zařízení v Benešově. Na jejich sportovní kempy mohou dorazit děti bez rozdílu věku. “Děti musí být schopné sportovat. Proto máme věk účastníků vypsaný od šesti let. Jestliže přijdou děti nad patnáct let, nemáme s tím problém. Ale tento zájem moc neevidujeme,” řekl sportovní ředitel v Benešově Ondřej Lukáč.