Při Velikonočním jarmarku EET neřeší

Louňovice pod Blaníkem /FOTOGALERIE/ - Velikonoční jarmark uspořádal již tradičně, letos po deváté, louňovický spolek Babinec. Na akci se přijeli podívat jak známí okresní hudebníci z Odlochovic, tak turisté, kteří se vraceli z vycházky na Blaník.

Stejně dlouhou historii, jakou má trh, má právě i setkávání šestnácti členek podblanického spolku. Akce pořádané Babincem utužují nejen starousedlíky z Louňovic pod Blaníkem, ale také potěší turisty, kteří na Podblanicko přijíždějí.

Nejiné to bylo na Velikonočním jarmarku na náměstí u louňovického zámku, který se konal den před Velikonočním pondělím. Organizátorky oblečené v jarních šatech a kloboučcích vítaly příchozí teplým nápojem u vstupu. Nakoupit si mohli zájemci nepřeberné pochutiny sladké i slané, které členky Babince vyráběly z domácích produktů. Finance, které tradičně utržily na jarmarku prodejem svých výrobků, věnují následně na další činnost spolku i podporu jiných přidružených spolků v městysi pod Blaníkem. „Spolupracujeme i s místním Sokolem a dobrovolnými hasiči. Samozřejmě podporujeme i zdejší školu. Na náš prodej se EET nevztahuje," svěřila se jedna z členek Ivana Špácalová. Subjekty, které se k jarmarku připojily, musí splňovat jim určená pravidla elektronické evidence tržeb, na spolkovou činnost se ale zákon nevztahuje.

Pro podporu louňovické mateřinky i základní školy postavily na jarmarku stánek i učitelky spolu s dětmi. Peníze, které do výroby předmětů škola zafinancovala, se jí z prodeje vrátí na další tvoření různých výrobků. „Většina předmětů, které děti dělaly, jsou z dříve používaných věcí. Snažily jsme se o jakousi recyklaci," prozradila učitelka ze základní školy Klára Pospíšilová.

V Benešově na trhu pokladny mají

Na prvním letošním farmářském trhu v Benešově prodávali stánkaři z Jílového, Vlašimi, ale také Mělnicka nebo od Pelhřimova. Tito prodejci, kteří ale musí být v elektronické evidenci tržeb, si na nový systém stále nemohou zvyknout. „Musíme přiznat, že se nám v Benešově líbí a jezdíme prodávat pravidelně, jen to EET nás často zlobí. Občas to nefunguje a zákazníci musí čekat. Zdržuje to, ale účtenku prostě vydat musíme," řekl jeden z pravidelných stánkařů.