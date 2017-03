Při světovém šampionátu to všem natřely korely z Benešova

Benešov – Město Benešov, ve světě známé možná především kvůli proslulému Konopišti, se před nedávnem proslavilo i jako místo, kde žije se svými svěřenci světový šampion. Tenhle titul si domů ze španělské Almeríe přivezl v závěru ledna Jaroslav Nesvorný. Získal ho při už 65. světovém mistrovství ptactva C.O.M. jeho svěřenci jsou totiž papoušci druhu korela bělohlavá šedá.

Prosadit se v konkurenci chovatelů z celého světa bylo stejně obtížné jako v kterékoliv jiné lidské činnosti. Na šampionát totiž dorazilo se svými chovateli také neuvěřitelných 26 tisíc kusů ptáků.

„Při příjmu ptáků, který trvá dva dny, se kontrolují přihlášky a také veterinární osvědčení," připomněl Jaroslav Nesvorný s tím, že další dva až tři dny pak trvá porotcům samotné posuzování a hodnocení vystavených opeřenců. „Dva posuzovatelé hodnotí ptáky podle platných standardů. U korel to je typ, postoj, postavení křídel, chocholka, barva, velikost, nohy, prsty, drápky a také kondice. Z toho všeho pak vychází i bodové hodnocení a nakonec i umístnění.

Soutěž je náročná především pro pořadatele, i když je jasné, že i samotní ptáci musí být na tak dlouhou výstavu dobře připraveni. Na to jsou trénováni v bodovací kleci a tam také získávají nezbytně nutnou dobrou kondici.

„Tréninkem chovatel vybere samotné ptáky na výstavu. Ne každý jedinec může být vystavený, protože si nezvykne na bodovací klec, je plachý a mohl by se poranit," vysvětlil úskalí soutěží benešovský chovatel papoušků, který se šampionátu C.O.M. zúčastnil vůbec poprvé a to přes to, že ho v minulosti kamarádi přemlouvali, aby to zkusil. „Jenže jsem neměl odvahu," přiznal Jaroslav Nesvorný.

Ale po dobrých výsledcích na výstavách místních, okresních, klubových i mezinárodních v roce 2015 a 2016 přece jen odvahu našel a vyjel se svými chovanci na Apeninský poloostrov. A dopadlo to skvěle.

„Vystavil jsem pět korel a bylo z toho jedno páté místo a jedna zlatá medaile," popsal zasloužený úspěch, při němž jeho ptáci získali téměř maximální možné bodování.

A co bylo podle benešovského chovatele na cestě na vrchol nejdůležitější?

„Kromě dobré kondice, tedy přípravy na výstavu také to, že korely zvládly náročnou cestu. Pak nám samozřejmě nechybělo ani ono pověstné štěstíčko při posuzování," dodal šťastný Jaroslav Nesvorný, který ale skromně přiznal, že mu k úspěchu pomohli i zkušení chovatelé andulek Ladislav Groda a korel René Poštulka, mnohonásobní medailisté ze světových šampionátů.

Právě oni mají podle benešovského šampiony velký podíl na samotné reprezentaci Česka na mistrovství v Almeríi, kde z Česka vystavovali pouze tito tři muži a pro Česko vybojovali v hodnocení národů pěkné 12. místo.

Jaroslav Nesvorný

Žije v Benešově, a protože má rád přírodu, a kousek jí chtěl mít i doma, pořídil si už v ZŠ párek andulek a korel. Papoušky tak chová už více než 40 let. V současné době má doma 50 korel, ale ve voliéře má i aratingy, barnardy, neofémy a rýžovníky. Pro ty, kdo by chtěl s chovem papoušků začít, má pak mistr světa důležitou radu. Každý by si měl rozmyslet, zda chce papouška jako mazlíka, nebo se chce stát jen množitelem a myslet si, že rychle zbohatne či chce být chovatelem papoušků pro radost a zúčastňovat se výstav a setkávat s kamarády. Důležité ale také je si nechat poradit od zkušeného chovatele. Jaroslav Nesvorný je kromě chovatele posuzovatel papoušků a předseda Českého klubu chovatelů korel.