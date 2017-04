Při opravě konopišťské hráze sečtou také ryby

Konopiště – V podstatě jen několik měsíců uplynulo od dokončení projektu revitalizace biokoridoru Šiberna, jehož součástí bylo i odbahnění Konopišťského rybníka. Kromě toho se práce pod zámkem zaměřily také na rekonstrukci zábradlí, cesty na koruně hráze a především opravu jí samotné. Teď se ale do Konopiště se na hráz znovu „vrhnou" dělníci.

„Voda vymlela spáry dlažby, a proto je potřeba je opravit,“ řekl zdroj blízký radnici s příslibem anonymity. „Oprava hráze by se měla uskutečnit do konce týdne,“ uvedl. Právě kvůli tomu je Konopišťský rybník znovu téměř bez vody, což potvrdil také starosta Benešova Petr Hostek. „Nejsem si jistý, zda na to půjde uplatnit reklamace, ale pokusíme se o to,“ řekl při tiskovce radnice.

Kromě samotné opravy hráze, ale město vypuštění vody využije také při sčítání tamní rybí obsádky. To je na první pohled nepodstatnou záležitostí, ale právě od ní se může odvíjet daleko důležitější příběh života města – udržení si nebo také vracení dotací.

Ty čerpal Benešov na biokoridor Šiberna, dost masivně. Akce stála 67 milionů korun a státní podpora při tom pomohla téměř z 90 procent. Sčítání doloží, jaké ryby ve vodě žijí. Dotační podmínky totiž umožňují během čtyřleté udržitelnosti projektu, chov pouze takových ryb, které se běžně nechovají při intenzivním ani polointenzivním hospodaření. Proto to nemůže být například kapr.

„Nyní jsme ve stavu, kdy v rybníku může žít jen bílá ryba a dravci,“ vysvětlil starosta Petr Hostek. „Pokud tam bude hodně kaprovitých ryb, což se může stát, protože příroda si cestu vždycky najde, budou odloveny a převezeny do rybníků Líšna,“ připomněl starosta Benešova.

Pacht na správu rybníka nebyl právě kvůli udržitelnosti zatím uzavřený. Lze ale předpokládat, že ho město uzavře se sportovními rybáři z Benešova. To se však stane až po zmiňovaných čtyřech letech, během nichž se o konopišťskou nádrž postarají Technické služba Benešov.