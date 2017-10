Při Dnu zdraví byl nejnavštěvovanější stánek s ORL vyšetřením

Sázava /FOTOGALERIE/ - Tak jako v minulém roce, zdravotníci benešovské nemocnice v rámci akce Dny zdraví v úterý 3. října ordinovali na náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě.

Návštěvníci si mohli nechat od benešovských nemocničních zdravotníků zjistit svou krevní skupinu a množství cukru v krvi. Také se dozvěděli o možnostech dárcovství krve a zapsání do registru dárců kostní dřeně. Navíc bylo možno absolvovat preventivní prohlídku v oblasti krku a hlavy z pohledu onkologických onemocnění.



Ačkoli Den zdraví po celou dobu od 9 do 16 hodin provázel déšť, nezabránilo to zájemcům navštívit bohatý program na náměstí Voskovce a Wericha. Krev si nechala vyšetřit skoro stovka zájemců a dozvěděli se o případném riziku zvýšeného množství cukru krvi. Navíc také pro většinu z nich bylo i novinkou zjištění druhu jejich krevní skupiny. ORL mobilní ordinaci v sanitním voze navštívilo více jak třicet pacientů.





Za benešovskou nemocnici se Dne zdraví v Sázavě účastnili doktorka Lucie Benešová, sestřičky Hana Hrůšová, Jiřina Kloudová, Radka Bakosová a tiskový mluvčí a ombudsman Petr Ballek.



„Opět nás, jako v minulém roce, velice překvapil zájem o ORL vyšetření. V našem preventivním stánku v sanitním voze na náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě jsme vyšetřovali jednoho pacienta za druhým. Kolemjdoucí projevovali aktivní zájem o problematiku karcinomu v oblasti hlavy a krku a o možnost preventivního vyšetření. Podle posledních výzkumů jsou tato onkologická onemocnění hlavy a krku na vzestupu. Na preventivní vyšetření zaměřené na možný výskyt karcinomu hlavy a krku by měli každý rok dorazit především kuřáci a osoby, u kterých se objevuje jeden z následujících příznaků trvající více než tři týdny. To jsou bolestivost jazyka a nehojící se vřed v ústech, bolest krku, dlouhodobě trvající chrapot, bolest při polykání, bulka na krku a jednostranná nosní neprůchodnost s hlenovým výtokem. Včasný záchyt 2. karcinomu totiž může zachránit život," zhodnotila Dny zdraví doktorka Lucie Benešová.



Ten, kdo nestihl dorazit na preventivní vyšetření v Sázavě, má kdykoliv možnost se nechat preventivně vyšetřit na ORL ambulanci benešovské nemocnice.

Petr Ballek