Prezident Miloš Zeman se zdrží v Benešově jen krátce

Benešov – Jak dlouho se prezident České republiky Miloš Zeman zdrží v Benešově při své zítřejší návštěvě? To je otázka, na kterou může dát odpověď rozpis jeho zítřejšího programu. Do redakcí ho rozeslal Středočeský kraj, organizátor prezidentova putování krajem.Do Benešova by měl Miloš Zeman dorazit z Čáslavi kolem čtvrté odpolední.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Martin Divíšek

Už v 16.05 má naplánované setkání s představiteli města. K tomu zastupitele v závěru schůze posledního zastupitelstva vyzýval také starosta Benešova Petr Hostek. Kolik jich možnosti setkání využije, ale není jasné.

Už v 16.35 by se prezident měl na Masarykově náměstí před radnicí setkat s občany. Na pódium ho doprovodí hejtmanka kraje a benešovská radní Jaroslava Pokorná Jermanová a také starosta města Petr Hostek.

Po půl hodině vyplněné i diskusí s občany, to by mělo podle harmonogramu být v 17.05, by se měl Zeman podepsat do pamětní knihy Benešova. Zda opět zažertuje a upozorní publikum na to, že on pero, jím se podepisoval, vrací, není jisté. jasné ale je, že by hned po podepisování knihy měl následovat obvyklý rituál – připínání pamětní stuhy prezidenta republiky na prapor města. Pak z rukou starosty převezme dar města Benešova.

Co to bude, starosta Benešova Petr Hostek úzkostlivě tají. Prozradit to nechtěl ani když se od novinářů při tiskovce dozvěděl, že loni, kdy Zeman navštívil Vlašim, to její starosta Luděk Jeništa oznámil už předem.

Zemanovi tehdy věnoval přilbici, výstroj blanických rytířů a také jejich výzbroj, meč.

To jediné, co starosta Benešova Petr Hostek při tiskovce prozradil, byla malá nápověda. Dar prezidentovi bude mít souvislost se spisovatelem Vladislavem Vančurou. Ten studoval na benešovském gymnáziu a je mimo jiného autorem románu Rozmarné léto.

Že by to byly například pruhované plavky známé z Menzelova filmového ztvárnění Vančurova díla? Pokud tip Deníku vyjde, bude moci prezident dar využívat při svém letním brázdění rybníčku na vysočině v nafukovacím člunu. Tam by mohl využít i doutník, který v Menzelově filmu ve vodě pokuřoval Rudolf Hrušínský. Možná by se mu ale hodil i záchranný kruh, který doplňoval filmovou plovárnu.