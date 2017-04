Prezident Miloš Zeman navštíví Benešov, dárek starosta zatím úzkostlivě tají

Benešov - Prezident Miloš Zeman se chystá navštívit Benešov.

Prezident ČR Miloš Zeman při přebírání daru z rukou starosty Vlašimi Luďka Jeništy 18. 4. 2016.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Prezident ČR se v Benešově zdrží jen desítky minut

Jak dlouho se prezident ČR Miloš Zeman zdrží při své návštěvě v Benešově? Dorazit by měl ve čtvrtek 6. dubna kolem čtvrté odpolední. Už v 16.05 má naplánované setkání s představiteli města. K setkání s prezidentem vyzýval zastupitele města starosta Benešova Petr Hostek v závěru schůze zastupitelstva. Kolik jich možnosti setkání využije, ale není jasné. Už v 16.35 by se prezident měl na náměstí před radnicí setkat s občany. Po půl hodině, v 17.05 by se měl podepsat do pamětní knihy města. Pak, jako obvykle, připne na prapor města pamětní stuhu prezidenta republiky, převezme dar města Benešova.

Dar Zemanovi starosta Hostek úzkostlivě tají

Když prezident ČR loni navštívil Vlašim, už před tím starosta Luděk Jeništa prozradil, co na hlavu státu čeká. A to doslova. Miloš Zeman totiž na hlavu dostal přilbici, výstroj blanických rytířů a také jejich výzbroj, meč. To starosta Benešova Petr Hostek při tiskovce dar prezidentovi prozradit nechtěl. Napověděl však, že bude mít souvislost se spisovatelem Vladislavem Vančurou, který v Benešově studoval. A tip Benešovského deníku? Pruhované plavky známé z Vančurova Rozmarného léta. Pokud tip vyjde, bude prezident moci dar využívat na vysočině při svém letním brázdění rybníčku v nafukovacím člunu. A ještě jedna otázka se při té příležitosti nabízí. Zda si dar, podobně jako tomu bylo loni ve Vlašimi, Miloš Zeman, jak to má ve zvyku, s úsměvem na tváři také hned vyzkouší.