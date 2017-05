Postaví nové silnice a opraví mostek

Sázava - K parcelám na okraji Sázavy, kde si majitelé nově staví domky, vybuduje město několik komunikací ještě letos. Aktuálně také vedení města provádí rekonstrukci havarijního mostku, který zajišťuje dopravu na rekreační ostrov v centru Sázavy.

Opravu havarijního mostku Na Kácku zahájilo město Sázava na začátku jara. Most, který převádí jedním pruhem dopravu na rekreační ostrov v centru města, je pro řidiče zcela uzavřený. Chodci ale na ostrov dojdou. „Práce na mostě by měly skončit v červnu v době, kdy na ostrov proudí zástupy vodáků a turistů. Jedná se o kompletní výměnu mostní konstrukce a předpokládané náklady činí 1,6 milionu korun,” uvedla Klára Škvorová, referentka z oddělení investic a správy majetku Sázavy. Most narušily především povodně v minulých letech.

K pozemkům se dostanou po nových silnicích

Jednou z největších investičních akcí města pro tento rok je vybudování komunikací k novým parcelám, kde si majitelé staví domky, v ulicích Opplova, Pavly Fořtové a Verisova. Výstavba by měla začít 1. července, přičemž celkové náklady se mají vyšplhat až na deset milion korun. „První etapa výstavby místních komunikací má zabezpečit kvalitní vozidlovou a pěší dopravu v lokalitě, včetně umožnění dopravní obsluhy,” řekla Jana van Bebberová, referentka z oddělení silniční správní úřad a investic a správy majetku, která se tímto projektem zabývá.

Projekt bude zahrnovat výstavbu nového asfaltového povrchu vozovky, výstavbu vjezdů k jednotlivým nemovitostem, zřízení čtyřiceti pěti parkovacích míst včetně tří pro invalidy, vybudování chodníků pro pěší a ploch pro kontejnery. Práce zahrnují i doplnění veřejného osvětlení a sadové úpravy. Odvodnění povrchu vozovky bude řešené formou vsakovacích žeber v zelených pásech podél komunikací.

Chodníky pro pěší chce město Sázava také dodělat v ulici Budínská a na křižovatce s ulicí Nádražní. Nyní totiž musí chodci v této oblasti chodit nesouvisle či dokonce po vozovce.

Oprava silnice ze Sázavy by mohla začít už v příštím roce

O opravu silnice druhé třídy, která přivádí dopravu od dálnice D1 k Sázavě, hovoří starosta Petr Šibrava již řadu let. Kraj, který má tuto vozovku v působnosti, ale dlouhá léta na jeho prosby nereagoval. Až nyní se začala oprava projednávat.

Kompletní rekonstrukce silničního přivaděče ze Sázavy k dálnici D1 by podle současných plánů měla začít na podzim příštího roku. Silnice II/110 patří v Sázavě a okolí k nejvytíženějším. Denně po ní projedou tisíce aut včetně kamionů, které zajíždějí do sázavské sklárny. Ročně se na ní také stane zhruba 20 dopravních nehod. Středočeský kraj připravuje opravu 6,5 kilometru dlouhého úseku silnice, včetně mostu přes řeku Sázavu. „Zadala jsem úkol Odboru dopravy sestavit časový plán rekonstrukce tak, aby město mohlo začít pracovat na výměně nebo výkupu pozemků,“ řekla při úterní návštěvě města hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Cestu mezi dálnicí D1 a Sázavou čeká kompletní oprava povrchu, výměna podloží, stavba nových odvodňovacích kanálů i opěrných zdí a významné rozšíření silnice.