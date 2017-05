Posázavský pacifik nabídne o víkendu více cyklovozů

Benešovsko – Na tratích Posázavského pacifiku se od soboty výrazně rozšíří možnosti, jak cestovat s jízdním kolem.

České dráhy nasadí do pravidelného provozu o víkendech a svátcích na tratích z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Dobříše nebo Čerčan další dva cyklovozy, které budou připojené za známé Regionovy. „Na trati do Čerčan zajišťují dostatečnou kapacitu pro jízdní kola už řadu let soupravy velkých patrových vozů. Nově na tuto trasu přibude také jeden cyklovůz, který bude vložen doprostřed mezi dvě spojené Regionovy,“ prozradil tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.