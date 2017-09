Podzimní jablkobraní prožil ve vlašimském spolkovém domě

Benešovsko – Nohejbal je spolu s trampingem jedním z vynálezů, které dala světu Česká republika, respektive tehdejší Československo. A oba fenomény doby stály u rozšíření nohejbalu z Prahy i na Benešovsko. Tento kolektivní míčový sport z pražských plováren a hřišť sportovních klubů postupně od 30. let minulého století pronikal po řekách a říčkách na hřiště trampských osad. Od 60. let se hrály první organizované turnaje, ty se těší popularitě dodnes. Na svou první soutěž pod svazovou hlavičkou si však Benešovsko muselo počkat až do roku 2005.