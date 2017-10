Podobu náměstí zhodnotí Češi ale i Polák a Irka

Benešov – Češi a dokonce dva odborníci z ciziny, by mohli pracovat v komisi posuzující návrhy na revitalizaci Masarykova náměstí. Přímo v Benešově je navrhl při jednání s lídry radnice spoluzakladatel Centra pro středoevropskou architekturu Igor Kovačevič.

„Jedna z členek by měla být z Irska, jeden z Polska a dva by měli být Češi,“ potvrdil místostarosta Benešova Jiří Švadlena s tím, že další tři členy nominuje do komise město. „Jedním bude určitě starosta a druhým městský architekt,“ řekl Jiří Švadlena.

Ještě než komise začne porovnávat klady a zápory jednotlivých návrhů, musí jejich nominaci schválit město. To pak také vyhlásí veřejnou soutěž. Termín zatím radnice neupřesnila. „Mohou se jí zúčastnit architekti z celého světa, kteří jsou sdruženi v profesní unii. Například Rusové ale v této organizaci nejsou,“ připomněl místostarosta. „Je však otázkou, zda by to v případě, že by vyhrál někdo ze zahraničí, bylo pro město přínosem,“ dodal.

První návrhy by měly začít na adresu zadavatele, města Benešova, začít přicházet už v listopadu. Jasno o tom, jak by Masarykovo náměstí mohlo za pár let vypadat, by mělo být napřesrok. Podle komunálního politika se ve světě i Česku v současnosti odehrává tolik soutěží, že je jasné, že příliš architektů na tu benešovskou, nebude mít čas. „Neočekáváme proto desítky návrhů, ale spíš jednotky,“ poznamenal Švadlena.

Už kdysi se v Benešově v rámci úvah o revitalizaci centra objevila řada i bizarních návrhů. „Byly uložené v muzeu a jeden z nich navrhoval dokonce řeku tekoucí středem náměstí,“ připomněla místostarostka Nataša Bruková.

O podobě náměstí přemýšlejí v benešovské Komisi pro architekturu. Její členka, Jana Čechová, dokonce zjišťovala, co by obyvatelé na náměstí chtěli mít. „Celých 37 procent dotázaných vnímá místo jako klidovou a relaxační zónu s množstvím zeleně. Čtrnáct procent vidí náměstí primárně pro kulturu, sport a společenské aktivity a šest pro děti s herními prvky. Pět procent respondentů pak náměstí vnímá jako místo prvotně určené pro nákupy a služby a úřady,“ potvrdila Čechová.