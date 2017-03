Podjezd silnice u Konopiště znovu zúží betonové bloky

Benešov – Na pravidelnou letní úpravu podjezdu pod mezinárodní silnicí E55 si už brzy budou muset dát pozor motoristé mířící z Benešova na Konopiště, Neveklov, Netvořice nebo k nájezdu na zmiňovanou mezinárodní silnici.

Podjezd pod mezinárodní silnicí E55 se vždy přes léto zúží o část vymezenou pro pěší.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Od začátku následujícího měsíce totiž do podjezdu znovu přibudou betonové bloky, které oddělí prostor po auta od toho pro chodce. Právě podjezdem u benešovské továrny na jogurty vede jedna z pěších tras pro příchod do konopišťského zámeckého parku. Betonové bloky budou chodce před auty chránit až do konce října.