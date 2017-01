Podívejte se, co na Benešovsku přineslo třetí čtvrtletí roku 2016

Benešovsko – Bylo toho opravdu hodně, co přinesl rok 2016 na Benešovsku. O zásadních událostech Benešovský deník samozřejmě psal a lze to snadno dohledat i na jeho webu. Přesto není na škodu si některé opravdu TOP události ještě v krátkosti připomenout. Třeba ty, které se staly v červenci, srpnu a září.

Pietní bohoslužba za Františka Ferdinanda a oslava narozenin Václava Potůčka na Chvojně.Foto: Zdeněk Kellner

Červenec: zachránce chvojenského kostela slavil právě tam

Votičtí ekologové z OF ČR zahájili provoz motýlária v opuštěných sklenících na okraji města.



Desítky minut v koleně si počkali řidiči na mezinárodní silnici E55 a později i v ulicích Benešova při rekonstrukci silnice známé i jako I/3. Při rekonstrukci vozovky práce odhalily havárii mostku přes Erbenovu ulici. Silnice byla kvůli tomu zcela uzavřená a to nakonec prodloužilo dopravní komplikace až do října.



Osmdesáté narozeniny a současně zlatou svatbu s Marií Magdalenou, oslavil společně s rodinou, přáteli a známými Václav VII. Josef Potůček z Mezihoří, hejtman Zemské stavovské rodové unie, rodového kraje Benešov. Setkání se konalo v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně, který oslavenec pomáhá už osmnáct let, jako zakladatel spolku Přátelé Chvojna, obnovovat.



Na nový, méně benevolentní režim, hodlá najet po prázdninách DDM Benešov. Důvodem takového opatření je snaha o eliminaci patologických jevů, které do otevřeného zařízení vnášejí některé školou povinné děti.



Větší klid obyvatelům žijícím v centru Vlašimi chce zajistit vedení města. Proto zastupitelé přijali vyhlášku, která zásadně omezuje používání dělobuchů a ohňostrojů.



Benešovská nemocnice začala hledat zdravotní sestry v kulturně nepříliš vzdáleném zahraničí. Zástupci nemocnice kvůli tomu jednali ve zdravotnických školách na Ukrajině.



Pracovníci KHS řešili v rámci dvou dětských zotavovacích akcí na Benešovsku epidemický výskyt infekčního onemocnění. V jednom z případů šlo s největší pravděpodobností o virovou infekci, která měla lehčí průběh. Postihla přibližně pětatřicet lidí.

Devátý sraz motorkářů Keep Respect v RÚ Kladruby za účasti stovek lidí, se konal poslední červencovou sobotu na hřišti ústavu.

Srpen: bývalý Františkův altán se možná vrátí na Konopiště

Na půlku velkých prázdnin situuje už jedenáct let exhibici motokrosových freestylistů Petr „Pilník" Pilát. Koná se v Čerčanech a nese název Pilníkovo pozdní odpoledne.



Při veřejném projednávání posudku se v sále vlašimského kina sešlo na sedmdesát odpůrců záměru výstavby biostanice u Pavlovic. Soukromému investorovi i zpracovatelům EIA dali lidé najevo, že si bioelektrárnu v blízkosti bydliště nepřejí.



Jeden mrtvý, jeden těžce zraněný a další čtyři lidé v péči zdravotníků s poraněním lehkým. Takový byl výsledek zběsilé jízdy benešovskou Longenovou ulicí devatenáctiletého řidiče kombíku VW Passat s registrační značkou končící čísly 007. Případ ani nyní, na konci roku, není neuzavřen…



Při kontrole pracovníků středočeské KVS v restauračních zařízeních, objevili úředníci celkem devětadvacet pochybení. „Při kontrole v restauraci Sázavka ve Zlenicích jsme zjistili v chladničce skladované maso, jehož povrch byl pokrytý plísní," potvrdil mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Pejchal.



Připravovaná stavba autobusového terminálu mezi ulicemi Nádražní, Jiráskova a Žižkova obdržela územní rozhodnutí o umístění stavby. Radnice začala připravovat podklady pro stavební povolení. Investice zahrnuje výpravní budovu s provozním zázemím autobusového nádraží.



Když zval následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este, vášnivý lovec, hosty na hony do Konopiště, myslel na všechno. Právě proto měl v tehdejší konopišťské oboře, dnešním zámeckém parku, několik poměrně rozměrných dřevěných altánů. Ty sloužily, pro odpočinek a občerstvení lovců. Možná úplně poslední dochovaný altán objevilo Kulturní informační centrum Benešov na Kladensku a projevilo zájem ho přemístit zpět do Konopiště.



Vedení Benešova v souvislosti s chystanou změnou územního plánu vítá návrhy na jakékoliv smysluplné využití hlavní budovy Táborských kasáren. „Klidně se proto může stát, že developerovi řekneme – tady máte atraktivní prostor, srovnejte ten barák se zemí," prozradil jednu z úvah vedení Benešova starosta Petr Hostek.

Září: na E55 osadili cestáři masivnější ocelová svodidla

Okresní soud projednával žalobu na bývalou starostku obce Hvězdonice. Byla souzená pro trestný čin zpronevěry. Podle kriminalistů způsobila škodu přesahující 313 tisíc korun, které si v době, kdy byla ve funkci, postupně z obecní pokladny vybírala jako mzdy či odměny za práci pro čtyři smluvní pracovníky.



Nové prostory pro hokejisty, více místa pro sportovního lékaře i pracovníka recepce a lepší, vlastně nové sprchy i sociální zařízení pro sportovce. Právě tak vypadala prvotní proměna chátrajícího zimního stadionu v Benešově po nástupu nového šéfa MSZ.



Na klasický, pro oficiální atletické závody schválený, 400 metrů dlouhý ovál s umělým povrchem, se už nyní mohou těšit příznivci sportu. „Velice seriózně se zabýváme projektem nové atletické šestidráhy," potvrdil starosta Benešova Petr Hostek s tím, že na sportovišti nebudou chybět ani prostory pro technické disciplíny.



Jeden z nejzásadnějších kroků ještě ne roční mise na radnici začalo na podzim chystat její vedení z ČSSD a Ano 2011 – prodej, pronájem Městských tepelných zařízení Benešov či vstup strategického partnera.



Benešovská radnice chystá internetové zveřejnění personálního, ekonomického a právního auditu, který po nástupu na radnici zadalo nové vedení města. Při tom vyšlo najevo, že někteří nájemci městských prostor mají nestandardně výhodné podmínky. Proto město navrhlo například MC Hvězdička zvýšení nájmu z deseti korun za metr a rok na 1200 korun s tím, že po předložení odůvodněné žádosti město organizaci na nájem poskytne grant.



Stavební práce na rozšíření silnice I/3 v pěti úsecích mezi Mirošovicemi a Benešovem na střídavé uspořádání 1 + 2 jízdní pruhy pokračují. Cestáři kolem silnice osazují masivnější svodidla doplněná ocelovou lištou pro znemožnění zaklínění motorkáře při jeho případném pádu na vozovku.