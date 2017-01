Podívejte se, co na Benešovsku přineslo čtvrté čtvrtletí roku 2016

Benešovsko – Bylo toho opravdu hodně, co přinesl rok 2016 na Benešovsku. O zásadních událostech Benešovský deník samozřejmě psal a lze to snadno dohledat i na jeho webu. Přesto není na škodu si některé opravdu TOP události ještě v krátkosti připomenout. Třeba ty, které se staly v říjnu, listopadu a prosinci.

Hejtmankou se po Miloši Peterovi (ČSSD) stala Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Říjen: ve středočeských volbách dominovalo hnutí ANO

Na třinácti kandidátních listinách pro krajské volby se zapsalo 93 lidí s bydlištěm na Benešovsku.

Už třetí rozpočtové opatření schválili zastupitelé Benešova. Díky hlasování našlo město na přípravu nákup prázdné školy v Husově ulici 12 milionů korun.



Po zjištění a prokázání kontaminace nejvydatnějšího zdroje pitné vody Votic, v kopci u Jestřebice, a jeho následném odstavení, vydala radnice za sanaci půl milionu korun.



Až o polovinu méně škodlivého rentgenového záření zasáhne pacienty díky novému CT v benešovské nemocnici. Moderní přístroj japonské firmy Toshiba stál 15 milionů korun a zaplatil ho Regionální operační program.



Vítězem voleb ve středních Čechách se stalo hnutí ANO 2011. Lídryně Jaroslava Pokorná Jermanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, se ale až 18. listopadu stala z vůle krajského zastupitelstva středočeskou hejtmankou. Sněmovnu radní Benešova opustí na Silvestra 2016.



Nemocnice Rudolfa a Stefanie buduje kvůli zvýšení bezpečnosti personálu i pacientů oplocení kolem areálu. S ním také zcela veřejnosti uzavře starý vchod z Máchovy ulice. Bude tam zachovaný průchod jen pro zaměstnance.



O kruhové křižovatce pod týneckým hotelem se ve městě hovoří už mnoho let. Stavět by se mohlo začít na jaře 2017. Hotovo by mělo být na podzim.



I benešovští strážníci patří k těm, jimž vedení sboru zajistilo další dopravní prostředky pro rychlý přesun na místo určení – univerzální jízdní kola na silnici i do terénu.



Pokud jste klientem ZP MVČR a měli jste jít na plánovanou operaci v benešovské nemocnici, neuspěli jste. Důvod? Nemocnice už vyčerpala finanční limit, který jí dává za své pojištěnce ZPMV a ta další navýšení plateb, nad rámec limitu, zamítla.



Šok zažili obyvatelé Lešan a jejich sousedé z Kamenného Přívozu, obce v okrese Praha západ. Mezi těmito sídly chce soukromá firma otevřít nový kamenolom na 20 hektarech. Nesouhlas projevilo na 800 signatářů protestní petice.

Listopad: sesuv pod zámkem zlikvidoval vlašimské letní kino

O tom, že se Benešov chce zbavit restaurace Nová myslivna v Konopišti, hovořil při tiskovce starosta Petr Hostek poprvé jako o hotové věci. Město za pozemky a objekty bude požadovat téměř 13 milionů korun.

Každý všední den riskují život ti, kteří k cestě do práce nebo školy využívají autobusové zastávky u mezinárodní silnice E55 mezi benešovskou Sukovou a Pavlíkovou ulicí. O problému přecházení vozovky, po níž denně projede přes 20 tisíc aut, Benešovský deník už před lety psal, ale nic se od té doby nezměnilo…



Jiným směrem, než si vytyčili lídři benešovské radnice, se ubírá nákup opuštěné školy v Husově ulici. Chce ji koupit soukromá osoba. A s tím na radnici i mezi benešovskou veřejností vyvstávají obavy, aby v objektu stojícím jen desítky metrů od gymnázia, základní školy a družiny, nevznikla další, už třetí ubytovna v centru města.



Parkování na Komenského náměstí ve Voticích nechává město nadále zpoplatněné. Ale za další, původně placené parkoviště u kláštera řidiči neplatí, protože ho podle vedení města využívají nejčastěji lidé mířící do za ošetřením zdravotního střediska.



Bez zranění lidí se obešel v sobotu 6. listopadu masivní, zhruba 30 metrů široký sesuv půdy v parku u vlašimského zámku. Lavina písku a hlíny se dala do pohybu z prudkého svahu k řece Blanici v půl čtvrté odpoledne. Další dva menší sesuvy se zastavily o zděný objekt správy parku. Dřevěnou skladovou kůlnu však živel zcela zlikvidoval a strhl s sebou i několik vzrostlých stromů, část hlediště letního kina i zděnou kasu.



Pomozte nám, nemáme vodu! S touto naléhavou žádostí se na týneckou radnici obrátila velká řada obyvatel městských osad Zbořeného Kostelce a Pecerad. Radnice schválila pro ty, co si studnu nechají, a v letošním roce už nechali vyvrtat, dotaci. A rozpoutala tím závody v hloubení studní…



Auty rozbité silnice v Benešově požaduje město opravit po ŘSD. Právě to do města kvůli opravě E55 i jejímu prodlužování kvůli havárii mostku v Erbenově ulici pustilo na objízdné trasy tisíce automobilů.

Prosinec: ledovka, byť předem avizovaná, zaskočila řidiče

Nový vlakový jízdní řád zavádí v pracovních dnech přes Benešov osm párů expresů z Prahy do jižních Čech a zpět. Na benešovském nádraží je dlouhodobým nešvarem přecházení osob přes kolejiště a to se zvýšením počtu spojů přinese i vyšší riziko srážky osob s vlakem. Proto se na nádraží vypravili strážníci a policisté. Ti za tři hodiny načapali při přecházení kolejí patnáct lidí.

Benešovští radní schválili vyplacení odměn třinácti ředitelům školských zařízení, které platí kraj a také mimořádných odměn šéfům čtyř městských organizací v částkách od 15 do 70 tisíc korun.



Po tragické smrti osmnáctileté dívky na Orlické přehradě, kterou jí způsobil jezdec na vodním skútru, byly konečně jasně stanovené plavební dráhy.



Benešov, respektive jeho Městská tepelná zařízení s.r.o., shání investora, který vloží své peníze do zkvalitnění výroby a přenosu tepla a teplé vody odběratelům.



Naděje na získání opuštěné střední školy v Husově ulici, které si Benešov dělal na jaře, pomalu hasnou. Soukromník prý dá Coopu, majiteli objektu, víc než město. To ale boj nevzdává.



Most přes údolní nádrž Švihov na Želivce, je po téměř půlroce znovu otevřený. Kraj stála jeho rekonstrukce přes 50 milionů.

Důchodci v Benešově dostanou příští rok dárek v podobě seniortaxi, kde budou při cestách k lékaři platit dotované jízdné.



V prosince už druhá, hydrometeorology avizovaná ledovka, zaskočila v pátek 23. prosince řidiče. V sedm ráno se na dálnici D1 u Střechova v táhlém klesání na Brno nabouralo 23 vozidel včetně kamionů a autobusu plného slovenských šoférů. Ti se z práce v Nizozemsku vraceli domů na Vánoce. Při nehodě se zranilo 14 lidí. Když už se zdálo, že se kolona kolem 13 hodiny rozjede, přišla o několik kilometrů blíž ku Praze další řetězová srážka.