Podívejte se, co na Benešovsku přineslo druhé čtvrtletí roku 2016

Benešovsko – Bylo toho opravdu hodně, co přinesl rok 2016 na Benešovsku. O zásadních událostech Benešovský deník samozřejmě psal a lze to snadno dohledat i na jeho webu. Přesto není na škodu si některé opravdu TOP události ještě v krátkosti připomenout. Třeba ty, které se staly v dubnu, květnu a červnu.

Objekt bývalých Pražských kasáren v Benešově.Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Duben: prezident sliboval ve Vlašimi

Šéfem benešovské nemocnice po odstoupení Petra Hostka schválil Středočeský kraj šestačtyřicetiletého Pražana Oldřicha Vytisku.

Obec Tisem nesouhlasí s tvrzením, že je trasa chystané dálnice D3 navržená „spravedlivě", ve srovnatelné vzdálenosti mezi obcemi Tisem a Neštětice. Obec proto požaduje posunout trasu dálnice o přibližně sto metrů západním směrem při zachování, nebo snížení výškového uspořádání, a tím docílení většího zářezu. A také vybudování náspu před přemostěním silnice Jírovice Neveklov zmíněným způsobem. Od navrhovaných změn představitelé Tismi očekávají snížení negativního vlivu D3 na život v obci.



Objekt bývalých Pražských kasáren chceme. Právě to deklarovali v dubnu svým hlasováním komunální politici při schůzi benešovského zastupitelstva. Vedením města předložený návrh na podání žádosti o bezúplatný převod objektu z Ministerstva obrany prošel bez připomínek. A už druhý den dokument putoval do Prahy. Benešov chce objekt využít jako jednu z částí svého úřadu. Nejlépe pro úředníky z budovy B, což je bývalé sídlo okresního úřadu a banky na Masarykově náměstí.



Město Benešov se chce zbavit hotelů Pošta a Nové myslivny na Konopišti. To by se mělo stát ve chvíli, kdy o tom rozhodnou zastupitelé Benešova.



Pracovní návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana, kterého přitom doprovázela jeho choť Ivana, zavedla hlavu státu i na Benešovsko. Přesněji, do Vlašimi. Po prohlídce zbrojovky Sellier & Bellot se sešel Zeman s jejími zaměstnanci. „Ne zcela obdivuji výši vaši průměrné mzdy, která je podle údajů dodaných panem generálním ředitelem pětadvacet tisíc korun," řekl prezident, a vyvolal bouřlivý hořký smích zaměstnanců zbrojovky. Tu Zeman pochválil, i když nato generálnímu řediteli Radku Musilovi připomněl, že to jediné, co by ve zbrojovce chtělo ještě vylepšit, je ona průměrná mzda. „Až sem příště přijedu, tak doufám, že pan ředitel dá na moje moudrá slova, protože bez zvyšování životní úrovně, je jakýkoliv růst firmy jen krátkodobý," upozornil Zeman a odměnou mu byl potlesk zaměstnanců. Na závěr návštěvy ve firmě Sellier & Bellot prezident slíbil, že jako vrchní velitel armády ČR promluví s ministrem obrany na téma dodávek munice z Vlašimi přímo české armádě nikoliv přes zprostředkovatele.



Nedostatky v účetnictví a evidenci majetku, které odhalil vnitřní audit plánovaný už bývalým vedením města z VPM, ODA a STAN v Městských sportovních zařízeních Benešov, zahájený po převzetí radnice ČSSD a ANO s podporou KSČM a TOP 09, vyústily v odvolání ředitele MSZ Pavla Kheka. Ten je vedl od roku 1992. Na místo šéfa MSZ jmenovali benešovští radní Petra Kotouče.

Květen: RÚ Kladruby řídí TOP manažer

O necelých deset procent se pro obyvatele Benešova zvýšila cena vody. Ještě na sklonku loňska vydávaly domácnosti za vodné a stočné, za jeden kubík, 72,23 koruny. Nyní je to 80,25 koruny. „Necháme proto udělat právní rozbor smlouvy, zda není zjevně nevýhodná pro jednu smluvní stranu," sliboval v máji starosta Petr Hostek.



Na pověst takzvané losovačky, nechvalně známé z karlovarského „náhodného" vybírání zhotovitele veřejné zakázky, dojela i další města v Česku. Patří mezi ně i Benešov. Ministerstvo financí došlo k závěru, že forma losovačky není morální, i když ve své době bylo vše v pořádku. Benešovu teď kvůli pravidlům, které Babišovo ministerstvo změnilo teprve nedávno, sportovní terminologií vlastně po zápase, hrozila pokuta 11 milionů. Po jednáních se Benešovu podařilo snížit výši sankce na 6,5 milionu korun.



V žebříčku TOP 10 nejlepších českých manažerů pro letošní rok figurovalo také jméno ředitele RÚ Kladruby Josefa Hendrycha. Ocenění převzal za přítomnosti předsedy české vlády Bohuslava Soboty a také prezidenta Miloše Zemana na Žofíně. Ale odvezl si odtud i další ocenění, absolutní vítězství v soutěži určené pro jednotlivá odvětví. Josef Hendrych se stal držitelem titulu Manažer odvětví 2015 Zdravotnické služby.



Nepříliš pozitivně se pro Benešov vyvíjela kauza objektu bývalých Pražských kasáren. První „bitvu" Benešov, i díky masivní podpoře veřejnosti, a to nejen té ze samotného města, vyhrál. V květnu ale „válka o dům" vypadala pro Benešov téměř beznadějně.



Více než čtvrt století trvající trápení obyvatel obce Ostředek s pitnou vodou kontaminovanou posypovými solemi z blízké dálnice D1, už brzy skončí. Právě s touto nadějí vzhlížejí tamní obyvatelé na dohodu obcí o stavbě přivaděče želivské vody.



Na horké léto se začali v květnu připravovat v Benešově kvůli plánům ŘSD. To právě v létě, během velkých prázdnin, bude opravovat silnici E55, lemující Benešov.



Bouřky doprovázené přívalovým deštěm a krupobitím útočily na konci máje na jihu Benešovska. Voda zahlcovala kanalizaci a vyplavovala jímky. Hasiči pomáhali lidem celkem sedmnáctkrát. Převážně se jednalo o čerpání vody ze sklepů či odstraňovaní spadlých stromů a větví.

Červen: kasárna Benešov nezíská

Benešovský pivovar není prodej. Platilo to i v červnu, kdy se Benešovem šířila zvěst a chystané transakci. Potvrdil to jednatel společnosti Petr Dařílek.



Do horkého křesla velitele Městské policie Benešov usedne už první prázdninový den sedmačtyřicetiletý Radek Stulík, bývalý policista. Už v červnu bylo místo šéfa strážníků v Benešově prázdné. Poslední velitel, Pavel Kulvejt, z rodinných důvodů odstoupil.



Další škrty ve výdajích Benešova chystá jeho vedení sloučením tří školních jídelen při základních školách. Až dosud mají jídelny autonomii, jsou příspěvkovými organizacemi a nezávislé na školách. Vedení města uvažuje i o tom, že by zařízení získala do pronájmu některá cateringová společnost. O tom přemýšleli už v květnu 2011 tehdejší vládci města. Po protestech veřejnosti i zaměstnankyň jídelen radnice od záměru ustoupila.



Jednání zastupitelstva v Čerčanech skončilo rezignací někdejší starostky Dany Tomáškové na všechny funkce v zastupitelstvu. Na protest proti kauze v základní škole, v níž se podle ní, jak uvedla, neřeší podstata stížnosti žákyň deváté třídy na chování zástupce ředitele, ale hledají se iniciátoři protestu z řad dospělých.



Dobojováno. Tohle jediné „vojenské" slovo, přesně vystihuje situaci kolem objektu bývalých Pražských kasáren v centru Benešova. Dům, který patří MO, chtělo získat MV a využít ho pro azylanty z Asie či Afriky. Kvůli protestům veřejnosti i radnice nakonec MV ustoupilo od svého záměru. Benešov v tu dobu požádal o převod či odkoupení objektu pro vlastní potřeby. Jenže současně o totéž usilovaly dvě organizace státní správy, celníci a zeměměřiči z Katastrálního úřadu Benešov. A těm nakonec objekt bude patřit. Benešov měl totiž v souboji se státem pouze morální, nikoliv zákonný nárok objekt získat.



Osmaosmdesát let dlouhá historie učňovské školy v benešovské Husově ulici končí. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb Svazu českých a moravských spotřebních družstev Benešov, společnost s ručením omezeným nebyla schopna plnit své poslání, tedy generovat zisk. O objekt má zájem také město Benešov. Chce tam umístit děti z DDM, ZUŠ a ZŠ Jiráskova.



Celých 24 kilometrů si k jinak běžné trase do zaměstnání musejí od konce června přidávat ti, kteří k tomu využívají most přes Želivku. Důležitou spojnici mezi Středočeským krajem a Vysočinou, čeká generálka. Most je jedinou cestou přes vodu v celé délce přehradního jezera Švihov s pitnou vodou pro Prahu.