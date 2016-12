Podívejte se, co na Benešovsku přineslo první čtvrtletí roku 2016

Benešovsko – Bylo toho opravdu hodně, co přinesl rok 2016 na Benešovsku. O zásadních událostech Benešovský deník samozřejmě psal a lze to snadno dohledat i na jeho webu. Přesto není na škodu si některé opravdu TOP události ještě v krátkosti připomenout. Třeba ty, které se staly v lednu, únoru a březnu.

Podpisová akce v Benšově.Foto: Zdeněk Kellner

Leden: vedení Benešova padlo

Ze zanedbaného hospodářského dvora Semtín u Olbramovic se s pomocí padesátimilionové evropské dotace, stala luxusní Farma Čapí hnízdo. Pod taktovkou holdingu Agrofert. Ale zajímat se o Čapí hnízdo začali nejen byznysmeni, ale také kriminalisté kvůli podezření z trestných činů dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Případ dosud nebyl ukončen.



Novým starostou Benešova se stal po odvolání vedení města se starostou Jaroslavem Hlavničkou (VPM) ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Hostek (ČSSD). Stalo se tak na první lednové schůzi zastupitelstva po té, co koalici VPM, ODS a STAN opustili zastupitelé za TOP 09 František Rousek a Pavel Dvořák a přidali se k ČSSD, ANO 2011 a KSČM.



Odpůrci uvažované výstavby bioplynové stanice u Pavlovic na Vlašimsku v lednu znovu zaktivizovali své úsilí. To proto, že investor zaslal další žádost Krajskému úřadu Středočeského kraje o posouzení vlivu stavby na životní prostředí.



I když vedení Středočeského kraje nepovažovalo za perspektivní souběh dvou zásadních vedoucích pozic, v případě benešovského Petra Hostka na konci ledna direktivně zasahovat nechtělo. Sám Petr Hostek souběh vysvětloval tím, že považuje za velmi důležité dotáhnout řadu jím rozjednaných nemocničních projektů do zdárného konce.

Únor: boj proti migračnímu centru

Benešov se stal kvůli rozhodnutí Ministerstva vnitra, jedním z vytypovaných míst na vznik pobytového centra pro migranty. Centrální úřad si k tomu vyhlédl objekt Pražských kasáren, které patří Ministerstvu obrany. Důvod byl jasný: Pražská kasárna jsou kompletně přestavěná, proto je objekt připravený k okamžitému nastěhování.



Se skvělou zprávou se vrátil z jednání představitelů samospráv s úředníky z ŘSD, Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury starosta Čtyřkol Štěpán Benca. „Potvrdili mi, že s dostavbou mimoúrovňové křižovatky na hlavní silnici Praha Tábor, kde chybí nájezdová větev od nás a od Pyšel směrem na Benešov, se v létě začne," jásal tehdy starosta.



Zatímco benešovská radnice bojovala proti záměru MV zřídit v objektu bývalých Pražských kasáren centrum pro migranty diplomaticky, mezi občany se ve stejné době zvedla vlna odporu. Obyvatelé nejen města, ale i jeho okolí, začali podepisovat petici s jasným vzkazem: „Proti umístění jakéhokoliv typu azylového zařízení v katastru města Benešova." Od 5. do 14. února ji podepsalo přes 15 tisíc lidí, celkově pak ještě o čtyři tisíce více.



Veškerá voda, která proudí z hlavní štoly želivského přivaděče od odbočky u Javorníka směrem do Benešova, teče už pouze novým potrubím s průměrem 500 milimetrů. Právě to byl cíl, který si vytyčil Benešov jako lídr Dobrovolného svazku obcí Přivaděč Javorník Benešov při plánování díla v hodnotě čtvrt miliardy korun. Budovalo se v roce 2015.



Na benešovské radnici začali pracovat auditoři. Do Benešova je pozvalo nové vedení města s jasným zadáním. Zjistit a upozornit na rizika a nebezpečí, které mohou městu hrozit z již dříve uzavřených smluv.

Březen: ředitel nemocnice skončil

Sněžení v úvodu třetího měsíce roku, způsobilo řadu komplikací v dopravě. Ve vyšších partiích Benešovska napadlo přes noc a ráno zhruba osm až dvanáct centimetrů mokrého sněhu, který lámal stromy. Energetici vyhlásili kalamitní stav.



Odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem v délce jednoho roku. Takový trest uložil Okresní soud Benešov trojici obžalovaných v kauze kradeného obrazu Severní krajina od malířky Toyen. Obraz surrealistické malířky, vlastním jménem Marie Čermínová, namalovala umělkyně v roce 1931. Zloděj ho z domu v Jarkovicích ukradl 2. června 1992 a prakticky od té doby se vlekly vyšetřování i soud.



Petr Hostek na konci března odstoupil podle svého slibu z místa ředitele Nemocnice Benešov i postu předsedy představenstva.

Jedním z nejdůležitějších kroků zamýšleného prodeje bytů v Benešově je finanční analýza, kterou pro nové vedení města připravuje skupina sedmi auditorů. Hotova by měla být do konce prvního pololetí.



K dosavadní jednapadesátce lidí poctěných titulem Blanický rytíř určeného pro osobnosti, které se zasloužili významnou měrou či svým celoživotním dílem o rozvoj krajiny či kulturního nebo společenského rozvoje podblanického regionu, přibyla další trojice. Rytíři se stali Alena Jenšíková, starostka Kamerka, František Kot z Boliny a in memoriam někdejší starosta Neveklova a senátor Karel Šebek.