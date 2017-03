Pochod za povidlovým koláčem má číslo 38, chodce potkáte na silnicích i po setmění

Benešov – I když je Pochod za povidlovým koláčem pořádaný KČT Benešov je z odborného pohledu sportovní záležitostí, jedná se bezpochyby také o událost společenskou.

Pochody - ilustrační snímekFoto: Deník

Vždyť se tentokrát koná už po osmatřicáté a řada jeho účastníků vyráží na túru prakticky jen jednou za rok a právě na tuto akci. Trasy od sedmi do 100 kilometrů jsou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím. Kromě toho organizátoři připravují i trasy pro cyklisty. Ty mají distanc od 22 do 80 kilometrů. Na nejdelší, pěší trasu, vyrazí dálkoplazi už v pátek večer a půjdou znovu celou noc. Trasa vede i po silnicích a někteří z chodců stále nepociťují nutnost ani povinnost být vybaveni reflexními prvky nebo světly. Řidiči by si na neosvětlené chodce měli dát pozor zejména na silnici z Benešova na Týnec a Kamenný Přívoz a také z Neveklova do Benešova. Další trasy mají start až v sobotu dopoledne, ale také jejich účastníci šlapou po frekventovaných silnicích.

Přečtěte si: Výmoly na silnicích obtěžují řidiče roky