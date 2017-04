Počet nehod způsobených střetem se zvěří narůstá

Benešovsko - Nehod způsobených střetem se zvěří přibývá každoročně když se mění čas ze zimního na letní. Ke střetům dochází zejména v brzkých ranních hodinách, v místech, kde se zvěř vydává hledat potravu.

Mnohdy ke střetu se zvěří nedojde ale pouze v lesních úsecích. Řidiče zvířata překvapí někdy i na místech, kde by je nikdo nečekal.

Nenechte se překvapit

Prevencí předcházení střetu se zvěří je několik. Zejména snížení rychlosti jízdy v místech, kde se výskyt zvěře předpokládá. „Jedná se hlavně o lesy, nebo v místě polí, kde je kukuřice či řepka," uvedl František Barták, předseda Okresního mysliveckého spolku Kutná Hora.

Důležité je také počítat s tím, že zvířata nechodí pouze jednotlivě, ale mnohdy i ve více početné skupině. „Lidé musí počítat s tím, že pokud vidí jednu srnu, mnohdy za ní běží další. To samé platí u divočáka. Musí se počítat s tím, že jich může být v místě více," dodal Barták. V případě, že za tmy z dálky zvěř vidíme, je důležité také ztlumit dálková světla. Zvíře je totiž silným světlem oslněno a mnohdy na silnici zůstane stát jak solný sloup.

Volejte policii

A co dělat, když už ke střetu se zvěří dojde? V každém případě je třeba zavolat policii. Policie sepíše na místě protokol a následně zavolá mysliveckého hospodáře, který se o zraněné či mrtvé zvíře postará. Pokud má člověk také havarijní pojištění, má velkou výhodu. Škoda způsobená zvěří na automobilu bude totiž zaplacena.

Potřebné je ale kromě policie zkontaktovat také asistenční linku příslušné pojišťovny, která poradí, jak v dané situaci dále postupovat. Důležitá je také fotodokumentace.

Někoho by mohla dokonce napadnout myšlenka, že si zvíře ponechá. Na to pozor! Zvíře se v okamžiku srážky stává majetkem mysliveckého sdružení, které má v místě nehody svůj revír. Pokud by si daná osoba zvíře nechala, dopouští se pytláctví!

Některé pojišťovny dávají střet se zvěří jako bonus do povinného ručení. Řidič tak nemusí mít nutně zřízení havarijní pojištění. Například povinné ručení Kooperativy rozšířilo své služby o možnost připojištění střetu se zvířetem již v roce 2012.

Podle Slavia pojišťovny vzrůstá v poslední době zejména počet střetů s divokými prasaty, která se přemnožila. „Průměrná výše škody při střetu se zvěří se pohybuje kolem 45 tisíc korun," uvedl Jakub Koutek, mluvčí Slavia pojišťovny.

Šťastný konec

Zkušenost se střety se zvěří má i Pavel Tichý z Čáslavi. „Jezdím dvacet let a střetů se zvěří jsem měl několik," uvedl. Poprvé již krátce potom, co dostal řidičský průkaz. „Tehdy jsem srazil srnku. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale auto bylo na odpis. Potom jsem se bál sednout za volant," dodal. Kamarád ho ale tehdy přemluvi a on začal znovu řídit.

Po pár letech měl další nehodu. „Tehdy to bylo horší, na silnici v zatáčce vběhl divočák. Měl jsem štěstí, dobře to dopadlo," zavzpomínal. Poté ho čekaly ještě dva menší karamboly a od té doby má naštěstí klid. „Musím to zaťukat. Doufám, že podobný zážitek už mít nebudu," dodal.

