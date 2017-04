Po úklidu mezi Kácovem a Pikovicemi ubylo patnáct tun odpadu

Posázaví - Řeka Sázava je opět o něco čistší. Postarali se o to dobrovolníci, kteří se o uplynulém víkendu v rámci 12. ročníku projektu Čistá řeka Sázava vydali uklidit její břehy a okolí.

Pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou" přiložilo ruku k dílu v devadesátikilometrovém úseku mezi Kácovem a Pikovicemi, kde akci organizovala společnost Posázaví o.p.s., kolem 1 500 dobrovolníků, kteří podle předběžných výsledků sesbírali 15 tun odpadků.

Řeka Sázava se počtvrté uklízela už od pramene až po soutok s Vltavou, tedy kolem 200 kilometrů. Celkové počty dobrovolníků a sesbíraného odpadu zatím nejsou známy. Sečteno a podtrženo: nepořádku kolem řeky ubývá, ale přibývá rukou ochotných pomoci s úklidem břehů.

„Čistá řeka Sázava už není jen honbou za tunami odpadků. Je to nástroj, jak měnit myšlení lidí ve prospěch přírody," řekla manažerka projektu Denisa Cibulková ze společnosti Posázaví o.p.s. Poděkovala dobrovolníkům nejen za odvedenou práci při samotném úklidu, ale také za jejich velkou pomoc s šířením myšlenky projektu, jíž je přirozená ohleduplnost k přírodě a k místům, kde žijeme. Denisa Cibulková s povděkem zjistila, že z většiny byly letos mezi sebranými odpadky naplaveniny nebo staré černé skládky, které se přes veškeré úsilí dobrovolníků v uplynulých letech nepodařilo odstranit. „Trápí mě také velké množství přírodního materiálu, tedy ořezaných větví a shrabaného listí, který se hromadí na březích a při povodních by mohl být velmi nebezpečný," dodala.

Podobné zkušenosti z letošního úklidu má také Martin Moravec, který s partou dobrovolníků pomáhal řece mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi. „U Vojenského technického muzea v Lešanech jsme opět uklízeli staré skládky. Každý rok se tu snažíme přírodě odlehčit, přesto je tu práce ještě na hodně let. Doufáme, že se nám do toho jednou podaří zapojit i vojáky," řekl. Černé skládky, které na březích řeky stále nacházejí, většinou odkryje velká voda nebo přívalový déšť. I letos se tak na korbě nákladního auta, který odpad odváželo na skládku, objevily pneumatiky, zbytky železných konstrukcí, staré kolo, kamna nebo kusy pletiva.

Málo odpadků si pochvalovala také starostka Kácova Soňa Křenová, která se do úklidu v městysu a jeho okolí zapojila spolu se žáky zdejší základní školy. „Dřív jsme měli místa, kde jsme každoročně nasbírali několik pytlů odpadků, ale v letošním roce jsme tam už nic nenašli," popsala. Vyzdvihla přitom právě účast dětí na úklidové akci. „Zanechá to na nich následky v dobrém slova smyslu. Už vnímají, co je správné, a co ne, a to přenášejí i domů, takže tím vlastně vychovávají i své rodiče," dodala Soňa Křenová.

Začít s ekologickou výchovou u nejmenších je sázka na jistotu také podle starosty Týnce nad Sázavou Martina Kadrnožky. Utvrdily ho v tom rozhovory s dětmi během Dne Země, který uspořádali v uplynulém týdnu v rámci projektu Čistá řeka Sázava a kampaně Zdravé město Týnec nad Sázavou. Školáci podle něj kladně hodnotili, že je ve městě hodně zeleně, že v něm nekouří žádné komíny nebo že se třídí odpad.

Také starosta Sázavy Petr Šibrava vnímá Čistou řeku Sázavu jako standardní projekt známý všem obyvatelům města. Od loňského roku na něj navíc navázali zapojením se do kampaně Zdravé město. V rámci něj uspořádali minulý týden Den Země, kde zejména dětem ukázali mimo jiné to, jak se třídí odpad nebo kam se odkládají vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie či pneumatiky.

Zlepšení vztahu lidí k prostředí, v němž žijí, zaznamenala v poslední době také patronka projektu Čistá řeka Sázava Aneta Langerová. „Jsem idealista, takže věřím, že lidem dochází, jak je příroda důležitá, a hlavně je to na ní vidět – nevznikají nové černé skládky," popsala zpěvačka dojmy ze své účasti v letošním úklidu.

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Spolu Posázavím o.p.s. akci organizují společnosti MAS Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s a Havlíčkův kraj o.p.s. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků loni pomáhaly bezmála 3 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 30 tun odpadků.

Jaroslava Tůmová