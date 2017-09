Po týnecké Benešovské ulici se znovu začalo jezdit

Břeclav – V jihomoravské Břeclavi se stala vlašimská žákyně Alice Přibylová mistryní České republiky žactva v hodu oštěpem, který hodila do vzdálenosti 43,10, což je nový oddílový rekord. „Závod se jí povedl, i druhý pokus by jí stačil na zlato a třetí na medaili,“ radoval se trenér a předseda vlašimského oddílu Martin Svoboda, ale zároveň dodal: „Přesto nebylo vítězství jednoduché a děvčata se stále přibližovala. V posledních sériích jsem už počítal pokusy, které nás mohou ohrozit, ale nervy to byly.“