Po poradě vyrážejí tři králové do ulic měst

Benešovsko - Pomáhat potřebným se začátkem ledna vydávají do ulic měst skupinky tří králů. Bude tomu i tentokrát a nebudou při tom chybět ani tři králové z Benešovska. Tříkrálová sbírka, jak se tahle akce s celorepublikovou působností už sedmnáct let jmenuje, potrvá až do 15. ledna. A přes to, že oficiálně v Benešově startuje skutečně až na tři krále, tedy 6. ledna. Ale například v Týnci nad Sázavou a přilehlých obcích bude sbírka konat už ode dneška do pondělí 9. ledna. V Benešově ale neoficiálně sbírka začala už včera, v neděli 1. ledna. To se koledníci dočkali požehnání při novoroční mši v kostele sv. Anny na benešovském Masarykově náměstí. Po jejím skončení se v zadním traktu kostela zapsali zájemci o koledování a doprovod skupinek. Právě tam také převzali tři králové zapečetěné kasičky a kostýmy.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jen v benešovské farnosti se Tříkrálové sbírky zúčastní pětadvacet skupinek koledníků. Sbírka je svého druhu největší veřejnou akcí v Česku a organizuje ji Charita Česká republika.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Všichni koledníci budou mít úředně zapečetěné kasičky a jeden z nich bude mít také průkaz vydaný Charitou ČR. Za příspěvek dárce obdrží bílé zlato. Tříkrálový cukřík v originálním novém obalu, obdélníkový sáček se symboly sbírky.

Cukrem, kalendáříky a dalšími drobnými dárky Tři králové každý rok děkují těm, kteří přispěli do sbírky na pomoc potřebným lidem.

Všechny pokladničky z Tříkrálové sbírky budou rozpečetěné až na úřadě v Benešově v pátek 13. ledna, kde pak dojde ke sčítání darů.

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku.

Tradiční součástí sbírky je také Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se uskuteční v neděli 8. ledna od 18 hodin a v přímém přenosu jej uvede ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily či Lenny, Spirituál kvintet a Slza.

