Píseň lásky je hlavním tématem votické výstavy

Votice /FOTOGALERIE/ - Výstava Píseň lásky, kterou mohou zájemci zhlédnout v Klášteře svatého Františka z Assisi až do 30. září, zahájili pořadatelé vernisáží na začátku srpna. Každý den kromě pondělí si tak návštěvníci prohlédnou výtvarná díla umělkyně Ljuby Vítkovské. Expozice je přístupná od 10 do 17 hodin, s hodinovou přestávkou od 12 do 13 hodin.

Autor: Lucie Sedláková