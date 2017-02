Pedagog, spisovatel a básník Pavel Hoza četl v rozhlasu

Benešov – Příznivci díla učitele benešovského gymnázia, spisovatele a básníka Pavla Hozy, si na své přišli v pondělí 20. února. Na stanici Českého rozhlasu Vltava čel autor ze svého eseje Divnej svět.

Autogramiáda knihy Benešov na přelomu milénia. Autoři brožované publikace Tomáš Fassati a Pavel Hoza.Foto: Zdeněk Kellner



Čtení vysílala stanice v rámci cyklu Psáno kurzívou. Kdo nestihl Hozovo čtení při jeho rozhlasovém vysílání, může si esej poslechnout v archivu Českého rozhlasu. Tam by měl být volně ke stažení do konce tohoto týdne, tedy do 26. února.

