Pacienti se kromě nemocí mohou v nemocnici zbavit i vysloužilých mobilů

Benešov – Pomoci klientům pražského Jedličkova ústavu a navíc i přírodě. Právě to je cílem charitativního projektu Remobil, do kterého se na Benešovsku zapojila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.Foto: Zdeněk Kellner

„Už od osmnáctého července jsou na čtyřech místech nemocnice instalovány papírové boxy, do nichž zaměstnanci a také pacienti a další návštěvníci nemocnice mohou vhazovat už nepotřebné mobilní telefony,“ potvrdil mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.

Kromě mobilů by v boxech, které jsou umístěné v chirurgickém a gynekologickém pavilonu, u pokladny nemocnice a také v nemocniční jídelně měly končit vybité baterie, mp3 přehrávače, nabíječky, sluchátka a další drobná elektronika. „Mobilu se zbavit nepotřebuji, ale doma mám z dřívějška několik nabíječek a těch se zbavím ráda,“ uvedla Markéta Zikmundová z Benešova.

Podle mluvčího nemocnice odevzdáváním vysloužilé elektroniky pomohou lidé životnímu prostředí a také procesu zaměstnávání lidí s hendikepem. Každý vybraný telefon totiž představuje desetikorunu. „Každý se odevzdáním svého nepotřebného telefonu může navíc zapojit do soutěže a vyhrát nový telefon. Stačí jen starý telefon před vhozením do sběrného stojanu či boxu označit svým kontaktem,“ doplnil mluvčí nemocnice s tím, že zamezit přebírání odevzdaných mobilů by mělo především to, že boxy budou neustále na očích zaměstnanců nemocnice.

Boxy, do nichž lze v nemocnici odevzdat vysloužilé drobné elektrospotřebiče.

Autor: Retela

„Boxy budou na svém místě jen během jedné směny, to znamená od rána do odpoledne. Pak budou schrány uklizeny a na své místo instalovány zase druhý den,“ řekl Ballek.

Odevzdávat vysloužilé mobily mohou v nemocnici zájemci až do konce letošního roku. Kromě projektu Remobil podporuje nemocnice například studium mladé Prati Azim z Bangladéše nebo se pravidelně zapojuje do projektu Doktor Klaun.