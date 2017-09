Oslavy 25 let vlašimské farní charity navštíví kardinál

Vlašim – Pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují. A to již 25 let. Farní charita ve Vlašimi slaví významné výročí čtvrt století již ve čtvrtek 21. září od 11 hodin. Oslavy pořadatelé zahájí ve vlašimském kostele sv. Jiljí, kdy mši navštíví, a zároveň bude celebrovat, kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

Mši svatou sloužil v sobotu v hornopolickém poutním kostele nejvyšší církevní představitel v Česku, kardinál Dominik Duka.Foto: Jana Chadimová

Následně se zájemci přesunou do budovy nazvané Besídka, hned vedle vlašimského kostela. Doprovodný program bude pokračovat pohoštěním, besedou, ale také koncertem od 15 hodin či tanečním vystoupením pravonínských andílků.



Součástí oslav bude také venkovní tématická výstava, která je od středy 20. září instalována na Husově náměstí, přesněji mezi kostelem a farou ve Vlašimi. Unikátní expozice, nazvaná Starej se, je sestavená z fotografií klientů z charitních zařízení pro seniory. Snímky jsou focené pohledem fotografky Marie Bartošové. ČTĚTE TAKÉ: Ptejte se on-line motokrosového jezdce Petra Piláta

Autor: Lucie Sedláková