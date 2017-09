Oslavu sklizně obilí mají ve Vranově posedmé

Vlašim – Rytíři Vlašim vstupují do nové sezony krajské hokejové ligy pod novým trenérem Stanislavem Veselým, které nahradil Karla Dýcku, jenž v minulé sezóně došel s mužstvem až do čtvrtfinále, kde vypadl s pozdějším vítězem z Mělníka. „S postupem do play off bych tak byl velmi spokojen,“ říká Stanislav Veselý o ambicích rytířů v sezoně, kteří začínají krajskou ligu v sobotu na ledě béčka Mladé Boleslavi.