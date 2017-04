Opuštěný koridor přemění na cyklostezku již příští rok

Voticko - Dvoukilometrová cyklostezka v úseku mezi Voticemi a Bystřicí by se mohla začít stavět již příští rok. Opuštěný železniční koridor by tak nahradila cesta vhodná pro kola i kolečkové brusle.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Z Benešova do Votic již nyní jezdí cestující vlakem po nové dvojkolejové trati, která nahradila starý koridor za rychlostní. Těleso dráhy je opuštěné, proto Mikroregion Voticko začalo jednat o možném využití. Aktuálně mají zástupci mikroregionu na svých stolech již studii proveditelnosti.

„Domluvili jsme se na různých řešeních cyklostezky jako například na přechodu u silnice první třídy, která vede z Olbramovic na Janovice. V této lokalitě dolaďujeme poslední detaily,” uvedl předseda mikroregionu Viktor Liška. Cyklostezka by tak v budoucnu a ideálním případě mohla vést od hranice jihočeského kraje až do Bystřice, a posléze dál až k cyklostezkách Posázaví. Zájemci by tak dojeli až do Benešova. Prioritou ale stále zůstává vybudování páteřní cyklostezky, v první etapě.

Aktuálně se proto pracuje na dokumentaci k územnímu a stavebnímu povolení, tak aby papírovou část projektu mohl mikroregion dořešit tento rok. Ke konci roku by zástupci Voticka chtěli požádat o dotaci na cyklostezku. „Když všechno dobře dopadne, chtěli bychom se stavebními pracemi začít příští rok,” doplnil Viktor Liška.

Nový koridor vytvoří Správa železničních dopravních cest také od Votic na jih, na konci roku začnou přípravné práce na trati do Sudoměřic. Jelikož v tuto chvíli již jsou jasné parametry nové tratě a ví se, kde budou opuštěná železniční tělesa, uvažuje Mikroregion Voticko i o jejich využití. „Jedná se především o bývalá nádraží, která byla uprostřed obcí jako je tomu například v Heřmaničkách nebo ve Střezimíři. Ty obce mají o tyto pozemky zájem, proto jsme o ně požádali Správu železniční dopravní cesty. Vedeme jednání o způsobu převodu těchto pozemků do majetku Mikroregionu Voticko,” doplnil Viktor Liška.

Pozemky by byly použité buď pro účely cyklostezky nebo pro občanskou vybavenost dané obce. V obci Heřmaničky by bylo možné staré nádraží přetvořit třeba na novou náves, v Ješeticích by se případně jednalo o vytvoření odpočinkové zóny v obci a ve Střezimíři by se vybudovalo muzeum císaře Františka Josefa v nádražní budově.