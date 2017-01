Opravený benešovský zimní stadion přiláká i rakouské hokejisty

Benešov – První sportovci by se v nově rekonstruované hotelové části benešovského zimního stadionu mohli ubytovat už na jaře. Městská sportovní zařízení Benešov (MSZ) díky tomu budou moci nabídnout zázemí sportovcům z celého kraji i ze zahraničí. Potvrdil to ředitel MSZ Petr Kotouč. „Stavební část rekonstrukce pokojů už je dokončena. Termín předání díla, které bude dokončené nejen stavebně, ale současně bude i náležitě vybavené novým nábytkem, je 15. února," připomněl Petr Kotouč.

Hostům bude k dispozici celkem 15 pokojů. Ty nejsou řešeny stejně. Některé mají dvě, jiná tři lůžka, jeden z pokojů má dokonce čtyři postele. V případě potřeby by do pokojů přibyly přistýlky, které by současnou kapacitu 35 lůžek zvýšily podle potřeby. „Počítám s tím, že bychom byli schopni ubytovat celý autobus, tedy čtyřicet až pětačtyřicet lidí," upřesnil ředitel sportovních zařízení.

Prvními ubytovanými lidmi se na benešovském zimním stadionu po jeho rekonstrukci stanou Slováci. Nepůjde však ještě o sportovce. Ani první ubytovaní sportovci ale nebudou z Česka. „Budou tady hokejisté z Rakouska," ví už nyní ředitel MSZ. Zahraniční návštěvy ale budou podle něj spíše „na rozjezd". První skutečně velkou zátěžovou zkouškou bude březnový dětský tábor. Děti na zimním stadionu sice nebudou spát, ale budou se tam pravidelně chodit stravovat do restaurace.



I ta však musí nejprve projít rekonstrukcí. Už během února bude opraveno sociální zařízení. Celý prostor se zdí s výhledem na plavecký stadion se pak dočká i zateplení. Změnou projde i obrovská prosklená plocha vizuálně propojující místo pro restaurační hosty u stolů a prostor pro sportovce.



Stavební úpravy hotelové části zimního stadionu přišly Městská sportovní zařízení Benešov na 1,8 milionu korun. Nejde o konečnou částku. Zatím neupřesněné náklady spolkne dovybavení hotelových pokojů.