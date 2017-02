Oplocení benešovské nemocnice je jen první krok ke zvýšení bezpečnosti

Benešov – Šest a půl milionu korun stálo vybudování kompaktního oplocení areálu benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Hlavní vstup do areálu nemocnice.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Zdravotnický ústav jeho stavbu kolem areálu s rozlohou šesti hektarů dokončil za plné dotace majoritního akcionáře, Středočeského kraje, v závěru loňska.

„Byl to ale jen první krok k zajištění bezpečnosti pacientů i personálu. Oplocení brání jak nekontrolovaným vstupům do areálu, tak přispělo dokonce i k zamezení vzniku černých skládek,“ popsal význam stavby technický náměstek ředitele Jan Kolbaba.

V souvislosti s oplocením také nemocnice vybudovala parkoviště a u hlavního vstupu do areálu také objekt, kde klienti dostanou požadované informace vztahující se k provozu zdravotnické služby v benešovské nemocnici.

Přidají kamery

Oplocení ale samo o sobě ke zvýšení bezpečnosti v nemocnici nestačí. Na scénu by se měly dostat ještě desítky bezpečnostních kamer nebo další technické vychytávky. Třeba automatické závory. Zajištění areálu ale nejdříve doplní také digitální technologie, reagující na pohyb.

„Tím bude zajištěna okamžitá informace o možném nežádoucím vniknutí do objektu mimo standardní povolené vstupy,“ vysvětlil technický náměstek s tím, že fyzickou ostrahu areálu má na starosti, a to už řadu let, externí bezpečností agentura.

I to samozřejmě něco stojí. Celková částka za ostrahu areálu včetně zajištění informační služby a telefonní ústředny v nočních hodinách přesahuje milion korun ročně.

Vlastní ostraha?

Podle Jana Kolbaby se sice nabízí i otázka, zda by nebylo pro nemocnici levnější mít vlastní ostrahu. Ale vzhledem k tomu, že hlavní činností nemocnice je léčení, jsou osobní náklady na tuto činnost vždy vyšší než u specializovaných firem. „Je to především z důvodu zajištění střídání v nepřetržitém provozu, zástupů při dovolených, nemocnosti a dalších událostech. Agentura s dostatečným personálním zajištěním tyto skutečnosti vždy lépe pokryje,“ dodal technický náměstek ředitele benešovské nemocnice.

