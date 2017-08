Ojedinělý zážitek, město bavilo hejno čápů!

Trhový Štěpánov /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ - Takový pohled v Trhovém Štěpánově ještě nezažili. Nad město se sneslo asi šedesát čápů. Pravděpodobně přiletěli za potravou.

Jeden telefonát za druhým vyřizoval ve středu večer a ve čtvrtek ráno starosta Trhového Štěpánova. Pobavení, někdy i vystrašení obyvatelé Trhového Štěpánova se chtěli svěřit se svým zážitkem. „Kolem kostela létalo něco černého,“ volala vyděšeně na obec ve čtvrtek ráno obyvatelka města.

Čáp černý si asi poodlétl z hejna na okružní cestu. Byl už jeden z posledních, kteří v Trhovém Štěpánově ráno pobývali. Hejno čápů naposledy občané viděli právě ve čtvrtek dopoledne.

„Úkaz je to určitě ojedinělý. V této době ještě čápi netáhnou. Pravděpodobně se jen slétli čápi z blízkých hnízd za potravou a u Trhového Štěpánova mají asi větší potravinovou nabídku,“ podotkl ornitolog Pavel Čech, který se věnuje čapím hnízdům na Benešovsku, Příbramsku i Kutnohorsku.

To, že tolik čápů v Trhovém Štěpánově doopravdy nikdy neviděli, potvrdil i starosta města Josef Korn.

„Včera k večeru začali kroužit čápi nad Trhovým Štěpánovem, bylo jich kolem šedesáti. Lidé mi volali, starosto viděl si to. Všichni jsme z toho žili,“ řekl. Většina obyvatel města se při pohledu na hejno čápu jen kochala. Někteří litují, že nevytáhly včas fotoaparáty. „Když jsem je viděl letět, sledoval jsem je v němém úžasu a na mobil si ani nevzpomněl. Mám jen foto z pole za hřbitovem, kde jsem jich napočítal 41,“ napsal na facebookovém účtu města Václav Kahoun.

Další pozorovatelé zase podotýkali, že se ve městě narodí hodně dětí. Počítali, kolik ratolestí mohou očekávat sousedi i známí z Trhového Štěpánova.

POPULAČNÍ EXPLOZE?

Na každém domě totiž alespoň jeden čáp přistál. „Ze srandy jsme si říkali, zda se nemáme večer bát vlézt pod peřinu. Jestli to bude tak, jak se o čápech říká, že nosí děti, tak budeme muset příští rok zvednout rozpočet. Do každé rodiny dáváme pět tisíc korun pro nového občánka,“ dodal starosta Josef Korn s tím, že kdyby bylo dětí jako čápu, museli by příští rok obyvatelům věnovat kolem tří set tisíc korun.

PŘILETĚLI ZA POTRAVOU

Nakonec byl ale důvod příletu hejna čápu jednoduchý. Podle ornitologa Pavla Čecha tomu bylo skutečně kvůli potravě. Jelikož je nyní sucho a čápi létají vysoko, dokáží najít velký prostor k přistání jako jsou třeba pole. Stejně tak tomu bylo i v Trhovém Štěpánově, kde bylo cílem čápů primárně právě zorané pole.

„Jestliže u Trhového Štěpánova orali, je jasné, že se sem čápi slétli. Budou to především ti ptáci, kteří žijí v blízkosti. Mohli být ale i z Táborska. Viděli asi zorané pole, kde mají v tuto chvíli nejvíce potravy,“ doplnil. Čápi se normálně živí obojživelníky, těch je ovšem v suchých obdobích málo. Na zoraných polích ale mohou nalézt pochutiny jako jsou hraboši, velký hmyz nebo dokonce krtci.

Poté co se čápi nakrmili, pravděpodobně odlétli zpět do svých hnízdišť (viz infografika). Až na podzim se budou chystat na cestu do teplých krajin.

Někteří čápi, kteří letí z východních a severních států se ale již nyní mohli u Trhového Štěpánova zastavit, spolu s nimi ti z blízkého okolí. Následně je pouť čápů vždy stejná. Vydávají se Balkánskou cestou směrem na jih. „Čápi, kteří letí z Polska, Ukrajiny či Běloruska se mohou zastavit u nás. Většina z nich ale má vždy zastávku v Maďarsku na stepích, kde mají plno potravy. Tam naberou sílu a pokračují dále přes balkánské hory. Někdy ale letí i přes Francii či Itálii,“ vysvětlil ornitolog.

Do České republiky se čápy následně vrací koncem února až začátkem dubna. Právě kvůli tomu také vzniklo české rčení, že čápi nosí děti. “Lidské aktivity v souvislosti se zamilovaností propukají hlavně na jaře, v květnu a také v červnu. Jelikož čápi přilétají nejvíce v březnu, akorát to vycházelo na to, aby se děti v té době rodili. Proto možná vzniklo toto rčení,” dokončil Pavel Čech.

Aby čápi stále v našich krajích zůstali, je potřeba především zachovávat ráz krajiny. Jelikož v posledních letech začalo ubývat hnízdních možností, je sucho, nechová se dobytek a louky se mění, nemají čápi kde žít a čím se živit. I ztráta potravinové nabídky je stále aktuální. Velkým nebezpečím pro čápi, stejně jako pro dravce, jsou také otrávené návnady.