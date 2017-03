Odpovídají na otázky k začlenění do pražské dopravy

Benešov – Vzhledem k tomu, že se přibližuje datum 1. dubna a s ním i start začlenění dopravy na Benešovsku do Pražské integrované dopravy, připravil Městský úřad Benešov na svém webu modelové otázky a odpovědi právě na toto téma.

Autobus. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Z Benešova a Benešovska do hlavního města odjíždí denně za prací a do škol stovky, možná tisíce lidí. A právě soubor otázek a odpovědí by jim mohl pomoci se v novém systému lépe orientovat. Mezi otázkami jsou jak ty relativně jednodušší, tak ty zcela zásadní. Patří k nim i ta, zda v případě zpoždění cestující nezůstane trčet v Benešově.