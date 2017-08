Odebrání jankovských koní bylo oprávněné

Votice /FOTOGALERIE/ – Předběžnou náhradní péči u jankovských koní potvrdil nyní Krajský úřad, a to i přesto, že se majitel zvířat několikrát odvolal.

Kauza tak stále pokračuje. Podstatné v tuto chvíli je právě potvrzení, že město Votice v souvislosti s odebráním jankovských koní jednalo oprávněně. „Krajský úřad Středočeského kraje řešil v předchozích týdnech 7 odvolání, v 5 případech šlo o odvolání původních majitelů proti umístění koní do předběžné péče. Všechna napadená rozhodnutí Městského úřadu Votice o umístění koní do předběžné náhradní péče krajský úřad potvrdil a odvolání zamítl,” uvedl Pavel Lochař z Oddělení PR a komunikace Krajského úřadu.





Nyní bude podle slov starosty Votic pokračovat řízení k dalším krokům. Celý proces bude ale ještě dlouhý, a to také proto, že se tuzemské úřady s takovýmto případem ještě nesetkaly. „Musíme řešit trestněprávní záležitosti, jelikož několik zvířat je policií vyšetřováno z hlediska týrání. Také máme na stole majetkoprávní otázky, kdy majitel koní údajně zvířata odprodal. My na to máme jiný názor. O tom všem ale rozhodne až soud,” řekl Jiří Slavík, starosta Votic.



Kvůli složitosti případu se proto starosta Votic sešel i s hejtmankou Kraje a náměstkem Ministerstva zemědělství. Jak Krajský úřad, tak i ministerstvo případ sleduje. „Hejtmanka si vyslechla podrobnosti k případu a prověří materiální i finanční možnosti, jak by Středočeský kraj mohl případně pomoci. Rozhodnutí ale nepadlo,” dodal Pavel Lochař.

Investovali již více jak milion korun

Právě finanční stránka trápí město Votice v současnosti nejvíce. Do celé kauzy muselo město již nyní investovat přes milion dvě stě tisíc korun. „Zastupitelstvo se již dalšímu navyšování nákladů brání. Nejdříve jsme vyhradili milion, nyní další půl milion,” potvrdil starosta Jiří Slavík. Finance za náhradní péči se navyšují stále, a to i přesto, že nynější ošetřovatelé koní si nechávají vyplácet minimální náklady. Nezapočítávají třeba svoji práci, která je nyní již sedmiměsíční. Za dobu, kdy je sedmdesátihlavé stádo v náhradní péči, se také narodilo dvacet hříbat, což finanční stránku věci nezlepšuje.