Odchyt koní v Jankově provázelo drama

Jankov - Další odebírání zbylých sedmdesáti koní z chovu majitelů Vondruškových v Jankově začalo dnes v deset hodin odpoledne více než dramaticky.

Již před začátkem akce stál mezi stádem zvířat na pozemku Vondruškových osobní automobil. Při příchodu pověřených osob na pozemek a několika desítek dobrovolníků se ale vozidlo rozjelo směrem k přicházející skupince. Nebýt zásahu městské policie, která se na osobní vůz vrhla, mohlo dojít i ke zranění zúčastněných.

Čtěte také: Případ muže z Benešovska bude soud opět projednávat

“Co děláte na mém pozemku. Máte povolení?” ptala se majitelka chovu Biserka Vondrušková. Na další dotazy nereagovala. Následně během akce majitelka natáčela vybrané osoby na svůj mobilní telefon.

Zdroj videa: FTV Prima

Situaci hlídali také strážníci

Velitel votických městských strážníků celou situaci sledoval. Strážnici budou podle jeho slov po celou dobu akce na místě. “Provádíme dohled nad odchytem koní, tak aby nebyla akce ničím narušená. Naše práce tady ještě nekončí, celý odchyt bude pokračovat i v následujících dnech,” uvedl velitel Luboš Bindl.

Ten také potvrdil, že na místě problémy při odchytu vznikly. “Aktuálně je ale nastalá situace ve stádiu vyšetřování, takže nemůžu sdělit, v jaké fázi vyšetřování je či jak se bude dále postupovat,” dodal Luboš Bindl.

Pomáhali i dobrovolní hasiči

Na místo dnešní akce dorazili i dobrovolní hasiči z Votic a Jankova. Ti pomáhali především při odchytu koní. “Přizváni k akci byli dobrovolní hasiči z Votic, na žádost starosty, a samozřejmě i dobrovolní hasiči z Jankova. Pomáháme veterinářům při odchytu zvířat, nemáme ale žádnou speciální techniku,” prozradil Martin Rataj, místostarosta Votic a dlouholetý hasič.

“Snažíme se zajistit i přistavění vozů pro koně. Pokud se zde bude provádět dlouhodobější zásah, budeme řešit pravidelné střídání hasičů u odchytu koní,” dodal Martin Rataj, který situaci sleduje jako zástupce města Votice, pověřený starostou se o celou záležitost postarat. Jeho úkolem bylo především zajistit a sehnat pomocné složky jako jsou hasiči nebo městská police, aby se akce odchytu koní v Jankově zúčastnily. Ty přispívají k zlepšení chodu akce. Zvířata se totiž často brání, odchytu se bojí.

“Vím, že se tato kauza řeší již několik let, intenzivně se coby město ale situací zaobíráme poslední dva, tři měsíce. Máme povinnost se o týraná zvířata postarat, po potvrzení Krajskou veterinární správou. Jsme povinni ze zákona. Jsme také povinni ze zákona následně od člověka, který to způsobil, vymáhat náklady. To jsou ale až další kroky, které se budou řešit až v pozdější době,” dokončil místostarosta.

Vývoj kauzy

Než se vůbec vzniklá situace začala řešit, musela kauza projít několika úředními kroky. Krajská veterinární správa podá nejdříve podmět, že jsou zvířata špatně chovaná, že se s nimi špatně zachází. Následně město začne spolupracovat s odborem životního prostředí a na jejich popud město řeší s odborem papírové úkony, aby vše odpovídalo zákonům.

Vyřešení situace kolem koní v Jankově kvituje i starostka této obce. Mezi stádem se totiž i v tuhle chvíli pohybovala nemocná, vyhladovělá zvířata. Řada kobyl byla i březí. “Aktuální situaci hodnotíme kladně. Jsme rádi, že bude o koně postaráno, tak jak má. Byli jsme na obci šokováni ze stavu zvířat, o kterém jsme do této šíře nevěděli, do doby než vznikla reportáž v televizi. Doufáme, že se vše vyřeší pro dobro zvířat,” řekla starostka Jankova Jitka Jonsztová.

Pomáhat chtějí také dobrovolníci

Podle ní jsou obyvatelé Jankova v této kauze velice činní. Chodí ke koním, pomáhají odborníkům, hlásí se jako dobrovolníci a samozřejmě se vede po obci živá diskuze nad situací. Všichni aktuální řešení ohledně chovu koní kvitují, jelikož v obci kvůli častému utíkání zvířat z pozemku panoval strach. Lidé se báli kolem volně pobíhajících zvířat chodit na procházky.

Nejvíce se kauzou začala zaobírat FTV Prima v polovině ledna letošního roku, v popředí s reportérem Matějem Rychlým. Díky včasné reakci televizního média tak neutišitelnou situaci kolem hladovějícíh koní začaly řešit oprávněné orgány. Během měsíce odebrali panu Vondruškovi několik koní. Do konce tohoto týdne by měli pověření činitelé převést zbývajících sedmdesát koní. O zdravé koně se postará město Votice, které je umístí na své pozemky. Nemocná zvířata si vezmou na starost dobrovolní chovatelé.

Mohlo by vás zajímat: Bolavé zuby vám v benešovské nemocnici nespraví