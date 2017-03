Ochrana fauny ČR pomáhá zvířatům a nakonec i lidem dvacet let

Votice – Motýlárium, loni spuštěný projekt votické ekologické organizace Ochrana fauny ČR se současně stal jakýmsi zlomovým okamžikem celé organizace. Nejen kvůli tomu, že si členové sdružení při jeho realizaci pěkně mákli.

„Všichni mí spolupracovníci podali v souvislosti s motýláriem neuvěřitelné nasazení,“ tvrdí a zároveň chválí zakladatel a ředitel ekologického sdružení Ochrana fauny ČR Pavel Křížek své kolegy a současně také doufá, že loňský rok byl tím posledním, opravdu hodně hektickým obdobím.

Že to byl rok přelomový, dokládají i některé okolnosti života Ochrany fauny. Celkově se zvýšila návštěvnost na jejích akcích. Třebaže jen při zkušebním provozu motýlária, o 2400 lidí. Významně však vzrostla také podpora měst, obcí, sponzorů i drobných dárců.

„Díky tomu jsme více finančně nezávislí na státních prostředcích. Za to jsme opravdu vděční,“ jásá Pavel Křížek.

Kromě vybudování motýlária se loni organizace také vrátila k tomu, kvůli čemu ji Křížek před oněmi dvaceti lety zakládal. K praktické ochraně ohrožených druhů a péči o cenné přírodní lokality. To sice hledal i ve vlašimské organizaci ČSOP, kde v roce 1989 začínal, ale nenašel to tam. A protože se nedokázal ztotožnit s filosofií tamní praktické pomoci přírodě, založil OF ČR Votice.

Do záchranného programu přijali 776 živočichů

Právě kvůli téhle zarputilosti, kterou Křížek přenáší i na další členy OF, se jejím pracovníkům loni podařilo přijmout do záchranného programu 776 živočichů a téměř dvě třetiny z nich vrátili zpět do přírody. Kromě toho pomáhali také s takzvaným transferem obojživelníků, netopýřích kolonií či mravenišť, z ohrožených míst. „Když všechny přenesené živočichy, ale bez mravenců, spočítáme, je jich kolem dvaceti tisíc,“ připomněl Křížek.

Ochrana fauny v tom bude pokračovat i letos. Kromě toho plánuje i další osvětu veřejnosti a výukové programy pro školy. To všechno i v současném sídle sdružení v Hrachově na Sedlčansku. Ale ani Votice, kde OF vznikla, nezůstávají díky motýláriu zapomenuty. A platí to, i když Pavel Křížek přiznává, že se v kraji stále zvyšuje počet ekocenter a zoo, které se OF neustále zaštiťují, ale praktickou práci pro ochranu přírody nedělají.

„To nic nemění na tom, že bychom náš zatím osmičlenný tým s externími spolupracovníky chtěli rozšířit a to především v létě. Ale zase to bude záležet jen na tom, jak nám pomohou naši podporovatelé. Rozpočet běžného chodu naší organizace je kolem šesti milionů a stát se na tom podílí asi jednou pětinou. Je to obrovská zodpovědnost vůči zaměstnancům, obcím, městům i veřejnosti. Té bychom proto letos chtěli představit naši organizaci při výroční sezoně, ukázat úspěchy i pády a také lidem říci něco o nás, kteří se již dvacet let staráme o přírodu, zvířata a nakonec i lidi. A věřím, že rádi přijdou naše výročí při naplánovaných akcích svou účastí podpořit,“ dodal ekolog Pavel Křížek.

